Ущерб от наводнений в Иркутской области предварительно оценили в 35 млрд рублей

22.08.19 16:32

© РИА Новости. Кирилл Брага

22 августа. Interfax-Russia.ru - Предварительная сумма ущерба, нанесённого паводком экономике Иркутской области, составляет 35 млрд рублей, рассказал в четверг первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий.

"Объем ущерба по жилью, объектам связи, коммунальной, энергетической, социальной инфраструктуре, административным зданиям, по оценкам, которые представили наши коллеги из федеральных органов исполнительной власти и администрации Иркутской области, составляет 35,152 млрд рублей", - сказал Ставицкий на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Он отметил, что ущерб от утраченного жилья оценен в 10,8 млрд рублей. Ущерб инфраструктурным объектам и административным зданиям, по предварительной оценке, превышает 20 млрд рублей.

Масштабное наводнение в конце июня затронуло 10 районов Иркутской области. Было подтоплено 109 населенных пунктов, больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск. В конце июля Иркутская область пережила вторую волну наводнения, в ходе которой было подтоплено 58 населенных пунктов.

Как сообщалось, во время двух наводнений было подтоплено почти 10,9 тыс. жилых домов и 17,4 тыс. помещений. Потоками было полностью снесено 1 311 домов. Еще 4 191 дом получил повреждения, не совместимые с восстановлением - по ним принято решение о сносе. Ремонту подлежат 3 846 домов.