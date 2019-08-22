Навигаторы будут предупреждать столичных водителей о въезде в зоны повышенной аварийности

22.08.19 16:37

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

22 августа. Interfax-Russia.ru - Навигационные системы будут предупреждать водителей о въезде на территории в Москве с очагами повышенной аварийности, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Если машина въезжает в зону, где есть очаг аварийности, навигационная система будет предупреждать водителей об этом с сигналами и выведением соответствующей надписи на экран", - сказал Ликсутов на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в четверг.

Он напомнил, что участниками ДТП становятся не только нарушители ПДД, но и те, кто оказался в такой ситуации по вине нарушителей. В связи с этим такая функция в навигаторах позволит водителям быть еще более внимательными на дорогах.

В свою очередь, руководитель Центра организации дорожного движения Москвы Вадим Юрьев сообщил на заседании комиссии, что такая карта с очагами аварийности также доступна на Едином транспортном портале (transport.mos.ru). Там же в интернете доступны актуальные карты расположения камер фотовидеофиксации.