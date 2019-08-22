Еще одна женщина поступила в ульяновскую больницу с подозрением на отравление кустарным подсолнечным маслом

22.08.19 16:49

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

22 августа. Interfax-Russia.ru - В больницу Ульяновска в четверг днем поступила еще одна пациентка с подозрением на отравление самодельным подсолнечным маслом, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе регионального Минздрава.

"Поступила еще одна женщина с подозрением на отравление, у нее схожая симптоматика. По предварительным данным, она была знакомой той семьи, где производили масло, и также употребляла продукт. Сейчас у нее взяли анализы, результаты станут известны позднее", - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что одну женщину и двоих детей выписали из больницы.

"У них диагноз не подтвердился. Таким образом, в больницах остаются семеро взрослых и два ребенка", - добавил представитель Минздрава Ульяновской области.

Как сообщалось, с начала августа в больницах Ульяновской области от отравления неизвестным веществом умерли два человека. Еще семеро взрослых и четверо детей были госпитализированы с кровотечениями различной локализации, температурой и лабораторными изменениями анализов.

Все пациенты употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, купленное у одного и того же изготовителя.

По данным министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона, пенсионеру, проживающему в селе Теренгульского района, завезли отравленные семечки из Самарской области. Мужчина изготовил из этого сырья 200 литров масла, из которых пять оставил себе, а десять отдал дочери, угостившей родственников и знакомых.

Ведомством была проведена проверка, которая показала, что продукции нет в продаже, а остатки масла из частного пользования были изъяты.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.3 ст.238 УК РФ (производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

Заведующий токсикологическим отделением ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Игнат Пономаренко сообщал журналистам, что лабораторные исследования выявили наличие кумарина в крови у нескольких отравившихся жителей.

Кумарин - это органическое химическое соединение, используется, в том числе, как основа для яда от грызунов. Механизм воздействия кумаринов на человека заключается в нарушении процесса свертывания крови.