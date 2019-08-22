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22.08.19 17:20
Свечной завод горит в Петербурге на площади 4 тыс. кв. метров
"Площадь возгорания составляет 2000 кв. метров, ранг пожара повышен до № 5", - говорится в сообщении ведомства.
Как сообщили "Интерфаксу" в МЧС, возгорание произошло в цехе по производству свечей, расположенном в этом помещении.
Между тем, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что площадь пожара увеличилась еще в два раза.
"Площадь пожара вновь увеличилась с 2 тысяч до 4 тысяч квадратных метров", - сказал источник, добавив, что в тушении задействованы вертолет и пожарный поезд.
В свою очередь в пресс-службе Городской станции скорой помощи "Интерфаксу" сообщили, что с места пожара госпитализирован один человек.
"С места госпитализирован один человек. Его увозили в состоянии средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.
Между тем, ранее информированный источник сообщил о трех пострадавших. "Отравление угарным газом и ожоги диагностированы у еще двух работников склада. Таким образом, общее число пострадавших увеличилось до трех человек", - сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что загорелась обстановка на третьем этаже четырехэтажного кирпичного здания на площади 500 кв. метров. Пожару тушили по третьему номеру сложности.
В пресс-службе МЧС "Интерфаксу" уточнили, что, возможно, пострадал один человек. Эвакуированы 200 человек персонала и посетителей.
В пресс-службе МЧС РФ уточнили, что здание расположено отдельно, на территории промышленной зоны, вблизи здания нет жилого сектора.
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