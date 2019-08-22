За гранью реальности: требования Зеленского по G8 в Москве назвали фантастикой
  
Заблудилась на три дня: в нижегородском лесу нашли живую пятилетную девочку
   
Первые два: нацпарки создают в Алтайском крае
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
22.08.19 17:03

Участники WorldSkills получат мотивацию для дальнейшего освоения новых технологий - Медведев

© РИА Новости. Екатерина Штукина
22 августа. Interfax-Russia.ru - Главным итогом проведения международного чемпионата профессионального мастерства должна стать мотивация осваивать новые технологии, которую получат молодые люди со всей страны, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

"Думаю, что главный результат Чемпионата мира по профессиональному мастерству, который пройдет в Казани, будет заключаться в том, что огромное количество молодых людей - девушек и юношей - получат мотивацию для того, чтобы в рамках специального, среднего профессионального образования и для кого-то потом высшего образования, учиться принципиально новым технологиям и войти в будущее именно с такими навыками", - сказал Медведев.

По мнению премьера, то, что Россия занимает призовые места - это хорошо, но гораздо важнее то, что таким образом появляется множество хорошо подготовленных специалистов, обладающих всеми компетенциями и навыками, необходимыми в современном мире.

"Уверен, что чемпионат пройдет на самом высоком уровне", - сказал он, поздравив Минниханова с тем, что республике была оказана честь принять эти соревнования. Он выразил надежду на то, что российская сборная покажет достойный результат.

Медведев сказал, что его впечатлила проведенная им краткая инспекция подготовки к проведению чемпионата, но при этом он призвал не забывать о текущих вопросах социально-экономической жизни региона.

Минниханов отметил в свою очередь, что России нужны люди труда и поблагодарил правительство за оказываемую поддержку.

Говоря об экономической ситуации региона, он сообщил, что ВРП за первое полугодие составил 1,172 триллиона рублей, объем отгруженной продукции - 1,4 триллиона рублей. Глава региона также констатировал, что в Татарстане наблюдается рост продолжительности жизни.

Отдельное внимание Минниханов уделил теме участия республики в национальных проектах. По его словам, Татарстан участвует в 49 проектах, при этом 48 соглашений уже подписаны. "Кончено же, за три года республика получит, проинвестирует почти 54 млрд рублей, из них 35 с лишним миллиардов - это федеральная поддержка", - уточнил Минниханов.

В качестве примера наиболее сложных проектов глава региона указал на необходимость обеспечить детей до 3 лет местами в детских садах. По его словам, работа будет продолжаться и дальше, но на данный момент готовы 16 новых детских садов.

Он также отчитался о ходе дорожного строительства в регионе. "Многое делается по центрам высоких технологий [здравоохранения], но мы видим, что недостаточно пока работаем по профилактике [заболеваний]", - посетовал Минниханов. При этом он доложил о закупке четырех мобильных поликлиник.

В завершение он заверил, что по всем программам работа идет, а основная задача для властей Татарстана на данный момент провести достойно Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  22.08.19 16:37
Навигаторы будут предупреждать столичных водителей о въезде в зоны повышенной аварийности
.
  22.08.19 15:58
Адвокат сообщил о завершении следствия по делу братьев Магомедовых
.
  22.08.19 15:15
Мэрия Москвы отклонила все заявки на акции протеста 31 августа
.
  22.08.19 11:36
Остроумова: Гафт в реабилитационном центре, состояние стабильное
.
  22.08.19 10:41
Около 500 фрагментов печных изразцов 18в найдены вблизи Гоголевского бульвара
.
  22.08.19 10:24
Международный фестиваль беспилотников пройдет в Москве в выходные
.
  22.08.19 08:58
Парк автомобилей каршеринга в Москве увеличится до 30 тыс. к 2020 году
.
  21.08.19 16:47
Еще 13 украинских моряков останутся под стражей до конца октября
.
  21.08.19 16:21
Минимальную пенсию поднимут в Москве
.
  21.08.19 16:14
В Ассоциации защиты бизнеса заявили о давлении следствия на топ-менеджера "Рольфа"


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket