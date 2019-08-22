Участники WorldSkills получат мотивацию для дальнейшего освоения новых технологий - Медведев

22.08.19 17:03

© РИА Новости. Екатерина Штукина

22 августа. Interfax-Russia.ru - Главным итогом проведения международного чемпионата профессионального мастерства должна стать мотивация осваивать новые технологии, которую получат молодые люди со всей страны, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

"Думаю, что главный результат Чемпионата мира по профессиональному мастерству, который пройдет в Казани, будет заключаться в том, что огромное количество молодых людей - девушек и юношей - получат мотивацию для того, чтобы в рамках специального, среднего профессионального образования и для кого-то потом высшего образования, учиться принципиально новым технологиям и войти в будущее именно с такими навыками", - сказал Медведев.

По мнению премьера, то, что Россия занимает призовые места - это хорошо, но гораздо важнее то, что таким образом появляется множество хорошо подготовленных специалистов, обладающих всеми компетенциями и навыками, необходимыми в современном мире.

"Уверен, что чемпионат пройдет на самом высоком уровне", - сказал он, поздравив Минниханова с тем, что республике была оказана честь принять эти соревнования. Он выразил надежду на то, что российская сборная покажет достойный результат.

Медведев сказал, что его впечатлила проведенная им краткая инспекция подготовки к проведению чемпионата, но при этом он призвал не забывать о текущих вопросах социально-экономической жизни региона.

Минниханов отметил в свою очередь, что России нужны люди труда и поблагодарил правительство за оказываемую поддержку.

Говоря об экономической ситуации региона, он сообщил, что ВРП за первое полугодие составил 1,172 триллиона рублей, объем отгруженной продукции - 1,4 триллиона рублей. Глава региона также констатировал, что в Татарстане наблюдается рост продолжительности жизни.

Отдельное внимание Минниханов уделил теме участия республики в национальных проектах. По его словам, Татарстан участвует в 49 проектах, при этом 48 соглашений уже подписаны. "Кончено же, за три года республика получит, проинвестирует почти 54 млрд рублей, из них 35 с лишним миллиардов - это федеральная поддержка", - уточнил Минниханов.

В качестве примера наиболее сложных проектов глава региона указал на необходимость обеспечить детей до 3 лет местами в детских садах. По его словам, работа будет продолжаться и дальше, но на данный момент готовы 16 новых детских садов.

Он также отчитался о ходе дорожного строительства в регионе. "Многое делается по центрам высоких технологий [здравоохранения], но мы видим, что недостаточно пока работаем по профилактике [заболеваний]", - посетовал Минниханов. При этом он доложил о закупке четырех мобильных поликлиник.

В завершение он заверил, что по всем программам работа идет, а основная задача для властей Татарстана на данный момент провести достойно Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills.