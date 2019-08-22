|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
22.08.19 17:03
Участники WorldSkills получат мотивацию для дальнейшего освоения новых технологий - Медведев
"Думаю, что главный результат Чемпионата мира по профессиональному мастерству, который пройдет в Казани, будет заключаться в том, что огромное количество молодых людей - девушек и юношей - получат мотивацию для того, чтобы в рамках специального, среднего профессионального образования и для кого-то потом высшего образования, учиться принципиально новым технологиям и войти в будущее именно с такими навыками", - сказал Медведев.
По мнению премьера, то, что Россия занимает призовые места - это хорошо, но гораздо важнее то, что таким образом появляется множество хорошо подготовленных специалистов, обладающих всеми компетенциями и навыками, необходимыми в современном мире.
"Уверен, что чемпионат пройдет на самом высоком уровне", - сказал он, поздравив Минниханова с тем, что республике была оказана честь принять эти соревнования. Он выразил надежду на то, что российская сборная покажет достойный результат.
Медведев сказал, что его впечатлила проведенная им краткая инспекция подготовки к проведению чемпионата, но при этом он призвал не забывать о текущих вопросах социально-экономической жизни региона.
Минниханов отметил в свою очередь, что России нужны люди труда и поблагодарил правительство за оказываемую поддержку.
Говоря об экономической ситуации региона, он сообщил, что ВРП за первое полугодие составил 1,172 триллиона рублей, объем отгруженной продукции - 1,4 триллиона рублей. Глава региона также констатировал, что в Татарстане наблюдается рост продолжительности жизни.
Отдельное внимание Минниханов уделил теме участия республики в национальных проектах. По его словам, Татарстан участвует в 49 проектах, при этом 48 соглашений уже подписаны. "Кончено же, за три года республика получит, проинвестирует почти 54 млрд рублей, из них 35 с лишним миллиардов - это федеральная поддержка", - уточнил Минниханов.
В качестве примера наиболее сложных проектов глава региона указал на необходимость обеспечить детей до 3 лет местами в детских садах. По его словам, работа будет продолжаться и дальше, но на данный момент готовы 16 новых детских садов.
Он также отчитался о ходе дорожного строительства в регионе. "Многое делается по центрам высоких технологий [здравоохранения], но мы видим, что недостаточно пока работаем по профилактике [заболеваний]", - посетовал Минниханов. При этом он доложил о закупке четырех мобильных поликлиник.
В завершение он заверил, что по всем программам работа идет, а основная задача для властей Татарстана на данный момент провести достойно Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Минэкономразвития предлагает сэкономить на строительстве платной трассы из Москвы в Казань, ограничив ее до Владимира, и частично реконструировать трассу М-7 "Волга".
.
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket