За гранью реальности: требования Зеленского по G8 в Москве назвали фантастикой
  
Заблудилась на три дня: в нижегородском лесу нашли живую пятилетную девочку
   
Первые два: нацпарки создают в Алтайском крае
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
22.08.19 17:15

Известный зоолог и телеведущий Николай Дроздов стал "хранителем" дальневосточного леопарда

© РИА Новости. Антон Балашов
22 августа. Interfax-Russia.ru - Российский ученый-зоолог, бывший телеведущий передачи "В мире животных" Николай Дроздов стал "хранителем" дальневосточного леопарда из национального парка "Земля леопарда" на юго-западе Приморья.

С инициативой о наделении Дроздова правом дать имя дикому дальневосточному леопарду под номером Leo 64M выступили сотрудники нацпарка. Ученый назвал обитателя тайги Байкалом - "в знак важности сохранения самого глубокого озера и крупнейшего резервуара пресной воды в мире", сообщает пресс-служба нацпарка.

"Дальневосточный леопард и озеро Байкал - два уникальных объекта, сохранению которых в нашей стране придается особое значение. Это яркие символы природоохранной работы в России", - отметил Дроздов, слова которого приведены в сообщении.

Байкал - молодой леопард, ежегодно фиксируется фотоловушками в центральной части нацпарка. В 2017 году он был замечен в сопровождении самки, что дает надежду на то, что в будущем специалисты "Земли леопарда" также смогут наблюдать за его потомством.

Хранители леопарда - это своеобразные "крестные" редких хищников. Такой титул присваивается людям, которых объединяет любовь к природе и желание внести свой вклад в дело сохранения редчайшего зверя. Среди Хранителей есть политики, знаменитости, простые люди самых разных профессий и даже школьники. Готовность помочь защитить уникальную природу "Земли леопарда" дает Хранителю право выбрать имя для своего "подопечного", а также дважды в год получать фото- и видеоотчеты о его жизни в тайге.

Ранее статус Хранителя получили представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, лидер музыкальной группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко, американские актеры Стивен Сигал, Памела Андерсон и другие. На "Земле леопарда" теперь живут Симба, Памела, Охотск, Лель и другие леопарды.

Отличить каждого из этих хищников ученым помогает узор пятен на боках, индивидуальный у каждой особи. После первой фиксации камерой взрослому животному присваивается свой номер по типу Leo 01M, где "Leo" - видовая принадлежность зверя, "01" - порядковый номер, а "М/F" - пол животного (Male/Female).

Дальневосточный леопард - самая редкая из крупных кошек на планете. В России эти животные обитают только в Приморском крае, при этом около 70% хищников живут на территории национального парка "Земля леопарда", в состав которого входит заповедник "Кедровая падь". По данным на 2018 год, в России обитает 91 взрослый зверь и 22 котенка. Это на пять взрослых особей и на одного котенка больше, чем в 2017 году.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  22.08.19 16:37
Навигаторы будут предупреждать столичных водителей о въезде в зоны повышенной аварийности
.
  22.08.19 15:58
Адвокат сообщил о завершении следствия по делу братьев Магомедовых
.
  22.08.19 15:15
Мэрия Москвы отклонила все заявки на акции протеста 31 августа
.
  22.08.19 11:36
Остроумова: Гафт в реабилитационном центре, состояние стабильное
.
  22.08.19 10:41
Около 500 фрагментов печных изразцов 18в найдены вблизи Гоголевского бульвара
.
  22.08.19 10:24
Международный фестиваль беспилотников пройдет в Москве в выходные
.
  22.08.19 08:58
Парк автомобилей каршеринга в Москве увеличится до 30 тыс. к 2020 году
.
  21.08.19 16:47
Еще 13 украинских моряков останутся под стражей до конца октября
.
  21.08.19 16:21
Минимальную пенсию поднимут в Москве
.
  21.08.19 16:14
В Ассоциации защиты бизнеса заявили о давлении следствия на топ-менеджера "Рольфа"


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket