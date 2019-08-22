Известный зоолог и телеведущий Николай Дроздов стал "хранителем" дальневосточного леопарда

22.08.19 17:15

© РИА Новости. Антон Балашов

22 августа. Interfax-Russia.ru - Российский ученый-зоолог, бывший телеведущий передачи "В мире животных" Николай Дроздов стал "хранителем" дальневосточного леопарда из национального парка "Земля леопарда" на юго-западе Приморья.

С инициативой о наделении Дроздова правом дать имя дикому дальневосточному леопарду под номером Leo 64M выступили сотрудники нацпарка. Ученый назвал обитателя тайги Байкалом - "в знак важности сохранения самого глубокого озера и крупнейшего резервуара пресной воды в мире", сообщает пресс-служба нацпарка.

"Дальневосточный леопард и озеро Байкал - два уникальных объекта, сохранению которых в нашей стране придается особое значение. Это яркие символы природоохранной работы в России", - отметил Дроздов, слова которого приведены в сообщении.

Байкал - молодой леопард, ежегодно фиксируется фотоловушками в центральной части нацпарка. В 2017 году он был замечен в сопровождении самки, что дает надежду на то, что в будущем специалисты "Земли леопарда" также смогут наблюдать за его потомством.

Хранители леопарда - это своеобразные "крестные" редких хищников. Такой титул присваивается людям, которых объединяет любовь к природе и желание внести свой вклад в дело сохранения редчайшего зверя. Среди Хранителей есть политики, знаменитости, простые люди самых разных профессий и даже школьники. Готовность помочь защитить уникальную природу "Земли леопарда" дает Хранителю право выбрать имя для своего "подопечного", а также дважды в год получать фото- и видеоотчеты о его жизни в тайге.

Ранее статус Хранителя получили представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, лидер музыкальной группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко, американские актеры Стивен Сигал, Памела Андерсон и другие. На "Земле леопарда" теперь живут Симба, Памела, Охотск, Лель и другие леопарды.

Отличить каждого из этих хищников ученым помогает узор пятен на боках, индивидуальный у каждой особи. После первой фиксации камерой взрослому животному присваивается свой номер по типу Leo 01M, где "Leo" - видовая принадлежность зверя, "01" - порядковый номер, а "М/F" - пол животного (Male/Female).

Дальневосточный леопард - самая редкая из крупных кошек на планете. В России эти животные обитают только в Приморском крае, при этом около 70% хищников живут на территории национального парка "Земля леопарда", в состав которого входит заповедник "Кедровая падь". По данным на 2018 год, в России обитает 91 взрослый зверь и 22 котенка. Это на пять взрослых особей и на одного котенка больше, чем в 2017 году.