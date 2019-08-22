Трех полицейских подозревают в изнасиловании девушки в Екатеринбурге

22.08.19 17:40

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

22 августа. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено в Екатеринбурге против троих полицейских, которые, как полагает следствие, изнасиловали в служебном автомобиле 21-летнюю девушку, сообщает СК по Свердловской области.

"Полицейские были задержаны сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области", - говорится в сообщении.

Дело против них возбуждено по ч. 2 ст. 131 и ч. 2 ст. 132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

В свою очередь официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила "Интерфаксу", что по решению руководства Главного управления собственной безопасности МВД России сотрудники главка направлены в Свердловскую область для проверки информации о совершении тяжкого насильственного преступления сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Екатеринбургу.

"В ходе выезда будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка состоянию работы с личным составом и действиям руководителей территориальных органов внутренних дел на региональном и городском уровнях", - сказала Волк.

Она отметила, что виновные должностные лица будут привлечены к ответственности и уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Одному из трех полицейских, которых обвиняют в изнасиловании девушки, Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

"Одному из полицейских избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по 19 октября 2019 года включительно ", - сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе Свердловского областного суда.

Второму полицейскому до 48 часов продлен срок задержания. Мера пресечения третьему стражу порядка избирается.