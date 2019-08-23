Лесные пожары в Иркутской области действуют на 823 га

23.08.19 06:13

© РИА Новости. Константин Чалабов

23 августа. Interfax-Russia.ru - За минувшие сутки в Иркутской области был зафиксирован один новый лесной пожар, по данным на утро пятницы действуют четыре очага на площади 823 га, сообщила пресс-служба областного правительства.

"На землях лесного фонда обнаружено одно новое возгорание площадью 3 га, расположенное в Казачинско-Ленском районе. Еще один пожар продолжает действовать в Катангском районе на площади 729 га. Локализованными остаются два очага в Усть-Кутском районе на площади 91 га", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, утром в четверг в регионе действовало три лесных пожара на 820 га - тогда за сутки площадь горения уменьшилась почти в 60 раз с 49 тыс. га.