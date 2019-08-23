Гуманитарную помощь собирают для пострадавших от паводка в Приморье

23.08.19 06:18

© РИА Новости. Валерий Мельников

23 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Приморья открыли в крупных городах края центры по сбору гуманитарной помощи пострадавшим от паводка жителям.

"Созданы четыре центра сбора гуманитарной помощи пострадавшему населению", - сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Отмечается, что пункты сбора помощи открыты во Владивостоке, Находке и Артеме.

По данным Главного управления МЧС по Приморскому краю, за прошедшие сутки ситуация не изменилась, остаются подтопленными 16 домов и 325 придомовых территорий.

В пунктах временного размещения по-прежнему находятся 11 человек, в том числе три ребенка. Люди обеспечены трехразовым горячим питанием, средствами личной гигиены, постельными принадлежностями. В пунктах дежурят медики и психологи. Большинство людей вернулись в свои дома.

Наблюдаются переливы на трех участках автомобильных дорог в трех муниципальных образованиях. Действует одна лодочная переправа в Пограничном районе Приморья.

На реках края продолжается спад воды.