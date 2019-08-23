Более 500 придомовых территорий остаются подтопленными в Хабаровском крае

23.08.19 06:26

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

23 августа. Interfax-Russia.ru - Подтопленными паводком в Хабаровском крае остаются 25 жилых домов, около 2 тыс. дач и более 500 придомовых территорий, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Сейчас в Хабаровском крае все еще остаются подтопленными 25 жилых домов, 528 приусадебных и 805 земельных участков, 1860 дач, а также 36 проездов внутри населенных пунктов и три проезда межпоселковых дорог", - говорится в сообщении.

По данным на четверг в воде находились 31 жилой дом, более 2,5 тыс. дачных и приусадебных участков.

От паводков пострадали жители 61 населенного пункта восьми районов края.

Подъем воды в Амуре у Хабаровска, как и предсказывали гидрологи, временно замедлился. За последние трое суток река прибавилась лишь на шесть сантиметров, достигнув уровня в 606 см.

При этом в Дальневосточном УГМС сохраняют предыдущий прогноз об отметках в 630-680 см. Синоптики объясняют, что вода от недавних дождей еще не дошла до города.

"Опасность паводков сохранится вплоть до конца августа", - говорится в сообщении.