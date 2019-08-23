|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
23.08.19 06:26
Более 500 придомовых территорий остаются подтопленными в Хабаровском крае
"Сейчас в Хабаровском крае все еще остаются подтопленными 25 жилых домов, 528 приусадебных и 805 земельных участков, 1860 дач, а также 36 проездов внутри населенных пунктов и три проезда межпоселковых дорог", - говорится в сообщении.
По данным на четверг в воде находились 31 жилой дом, более 2,5 тыс. дачных и приусадебных участков.
От паводков пострадали жители 61 населенного пункта восьми районов края.
Подъем воды в Амуре у Хабаровска, как и предсказывали гидрологи, временно замедлился. За последние трое суток река прибавилась лишь на шесть сантиметров, достигнув уровня в 606 см.
При этом в Дальневосточном УГМС сохраняют предыдущий прогноз об отметках в 630-680 см. Синоптики объясняют, что вода от недавних дождей еще не дошла до города.
"Опасность паводков сохранится вплоть до конца августа", - говорится в сообщении.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Минэкономразвития предлагает сэкономить на строительстве платной трассы из Москвы в Казань, ограничив ее до Владимира, и частично реконструировать трассу М-7 "Волга".
.
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket