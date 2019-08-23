|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
23.08.19 06:35
Третий "День японского инвестора" пройдет на Дальнем Востоке в ноябре
Первый подобный прошел в декабре 2017 года во Владивостоке, участниками стали 15 компаний Японии, второй - в октябре прошлого года в Токио, обсуждения прошли с 26 компаниями.
"В рамках дней японского инвестора было ускорено открытие японского реабилитационного центра во Владивостоке, японские партнеры смогли найти общий язык с Минздравом России в подходах к стандартам оснащения медицинским оборудованием. Центр успешно оказывает услуги населению с мая этого года. Кроме того, было оказано содействие в разрешении сложностей по проекту строительства японского рыбного рынка во Владивостоке, инвестор получил необходимый земельный участок", - сказал глава АПИ Леонид Петухов, слова которого приводятся в сообщении.
В марте этого года во Владивостоке был апробирован еще один формат, когда участниками "Дня инвестора" стали российские и зарубежные компании. По его итогам состоялось подписание ряда документов.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Минэкономразвития предлагает сэкономить на строительстве платной трассы из Москвы в Казань, ограничив ее до Владимира, и частично реконструировать трассу М-7 "Волга".
.
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket