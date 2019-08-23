23.08.19 06:35

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

23 августа. Interfax-Russia.ru - Третий "День японского инвестора" пройдет на Дальнем Востоке в ноябре, сообщила пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ).

Первый подобный прошел в декабре 2017 года во Владивостоке, участниками стали 15 компаний Японии, второй - в октябре прошлого года в Токио, обсуждения прошли с 26 компаниями.

"В рамках дней японского инвестора было ускорено открытие японского реабилитационного центра во Владивостоке, японские партнеры смогли найти общий язык с Минздравом России в подходах к стандартам оснащения медицинским оборудованием. Центр успешно оказывает услуги населению с мая этого года. Кроме того, было оказано содействие в разрешении сложностей по проекту строительства японского рыбного рынка во Владивостоке, инвестор получил необходимый земельный участок", - сказал глава АПИ Леонид Петухов, слова которого приводятся в сообщении.

В марте этого года во Владивостоке был апробирован еще один формат, когда участниками "Дня инвестора" стали российские и зарубежные компании. По его итогам состоялось подписание ряда документов.