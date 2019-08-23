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23.08.19 08:27
Иркутская область дополнительно направит 1,7 млрд руб. на покупку жилья пострадавшим
"На это необходимо 1,7 млрд руб.", - говорится в сообщении.
Дополнительные средства губернатор Иркутской области Сергей Левченко решил направить из областного бюджета.
"Это позволит обеспечить жильем всех граждан, утративших свои дома и квартиры в результате чрезвычайной ситуации", - цитирует его пресс-служба.
Глава региона также обратился к председателю правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения Виталию Мутком с просьбой компенсировать региону эти средства из федерального бюджета, из которого уже выделено 10,1 млрд руб. на обеспечение жильем пострадавших, потерявших единственные дома - это порядка 5 тыс. семей.
"Мутко обещал рассмотреть это предложение", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что Левченко предложил правительству РФ снять ограничения в обеспечении жильем потерявших дома во время наводнения жителей региона, которые имеют в собственности другую недвижимость, где живут их родственники - родители, взрослые дети и т.д.
Сообщалось также, что Левченко принял решение направить из областного бюджета средства на обеспечение жильем этой категории пострадавших от наводнения, чтобы ускорить процесс расселения в преддверии зимы.
Масштабное наводнение в конце июня затронуло 10 районов Иркутской области. Было подтоплено 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек, в том числе 10,45 тыс. детей. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.
В конце июля Иркутская область пережила вторую волну наводнения. Были подтоплены 58 населенных пунктов, в том числе города Тулун, Нижнеудинск и Байкальск. Пострадали 1 тыс. 984 дома с населением 5 тыс. 424 человека. Многие дома были подтоплены повторно.
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