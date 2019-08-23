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23.08.19 08:32
Более 100 водоемов обследуют в ХМАО на предмет загрязнения
"В рамках экспертизы ученые БИ проверяют чистоту донных отложений, почв и состояние зообентоса, при наличии нефти - определяют ее концентрацию. Это первый в России крупный проект по восстановлению экосистем нефтезагрязненных водоемов, инициатором которого выступила добывающая компания", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, в качестве инструмента для обследования водоемов используется технология "Аэрощуп", созданная учеными БИ ТГУ.
Директор БИ ТГУ Данил Воробьев уточнил, что ревизия водоемов проводится на территории Нижневартовского района, где находится крупнейшее в России месторождение углеводородов - Самотлорское.
"Освоение природных ресурсов здесь началось в конце 1960-х годов. Судя по документальным источникам, внутрипластовое давление было таким, что из поисковой скважины бил фонтан огромной мощности - за сутки выливалось более тысячи тонн нефти. Наследием тех времен является большое количество "исторических" загрязнений. Помимо этого на более позднем этапе освоения месторождения случались нештатные ситуации, которые сопровождались разливами нефти", - сказал Воробьёв.
Он подчеркнул, что, несмотря на давность разливов нефти, эта проблема остается актуальной, поскольку находясь на дне озер, нефть отравляет их экосистемы в течение нескольких десятилетий.
"На глубине для углеводородов создаются консервирующие условия - низкая температура, отсутствие кислорода и солнечного света, которые запускают процессы окисления", - отметил Воробьёв.
Он добавил, что на основании результатов экспертизы будет разработан проект комплексной реабилитации озер.
Как сообщалось, в отличие от всех имеющихся на сегодняшний день способов, технология "Аэрощупа" позволяет производить очистку без применения химических препаратов и выемки грунта - она основана исключительно на методе флотации: устройство собирает нефть со дна за счет молекулярного прилипания нефтяных углеводородов к границе воздуха и жидкости. При этом для проведения очистных работ на большом объекте достаточно команды из пяти человек. В июле Росприроднадзор выдал положительное заключение на технологию.
ТГУ был открыт в 1888 году. Вуз занял седьмое место в Национальном рейтинге университетов 2019 года, подготовленном международной информационной группой "Интерфакс", сохранив прошлогоднюю позицию.
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