Медведев назвал открывшийся в Казани WorldSkills-2019 чемпионатом будущего

23.08.19 08:40

© РИА Новости. Максим Богодвид

23 августа. Interfax-Russia.ru - Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев открыл международный чемпионат рабочих профессий WorldSkills, который впервые принимает Россия.

"Искренне желаю каждому из вас успешно выступить, победить свое волнение - ведь это самое сложное в любом чемпионате. Просто поверьте в себя, и у вас все получится. Теперь самое время произнести главные слова на этой церемонии: 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандарту WorldSkills объявляю открытым", - сказал Медведев, закрывая торжественную церемонию старта чемпионата на стадионе "Казань арена" в четверг.

Премьер напомнил, что соревнования пройдут более чем по 50 компетенциям. Вместе с тем, по словам Медведева, чемпионат давно стал гораздо большим явлением, чем конкурс среди молодежи.

"Фактически это чемпионат будущего. Здесь люди из разных стран, разных культур могут вместе работать, конкурировать и, конечно, общаться. Это будущее, в котором есть место для творчества и открытий и, конечно, для дружбы и новых побед", - отметил премьер.

Он также подчеркнул, что движение WorldSkills стало успешным в России благодаря энергии для создания современной образовательной среды. Кроме того, Медведев отметил, что чемпионат стимулирует интерес к рабочим профессиям как среди молодежи, так и среди людей разных возрастов.

"А третье - это умение применять теорию на практике, чтобы стать настоящим профессионалом, в чьем мастерстве нет сомнений ни на Родине, ни в других странах", - заключил руководитель кабинета министров.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация и повышение престижа рабочих и технических профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Сегодня в движение "WorldSkills International" входит 81 страна. Россия официально стала 60-м членом движения в мае 2012 года.

Каждые два года под эгидой международной ассоциации "WorldSkills International" проходит чемпионат мира по профессиональному мастерству. Решение о проведении в 2019 году 45-го мирового чемпионата в г. Казани было принято в 2015 году на Генеральной ассамблее WorldSkills International.

Для проведения чемпионата-2019 построен международный выставочный центр "Казань Экспо" общей площадью около 269 тыс. кв. метров, который включает соревновательную зону, выставочные павильоны, галерею, конгресс-холл на 3 тыс. посадочных мест, более 30 многофункциональных залов, VIP-зону, зоны отдыха и питания и культурный парк WorldSkills для ознакомления с культурным многообразием народов мира, традиционными ремеслами и обычаями.

В чемпионате примут участие 1371 конкурсант из 63 стран, а также более 1500 экспертов, официальных и технических делегатов.

Соревнования пройдут по 56 компетенциям в 6 блоках: строительная сфера, информационные и коммуникационные технологии, творчество и дизайн, промышленное производство, сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта. Кроме того, в Казани пройдет чемпионат юниоров - WorldSkillsJuniors по 13 компетенциям. Работу участников будут оценивать международные эксперты (тренеры) из Российской Федерации, Бразилии, Китая, Южной Кореи и других стран.