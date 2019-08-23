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23.08.19 08:43
Воспоминания узников и фотографии тюрьмы Трубецкого бастиона покажут в Петропавловке
Тюрьма Трубецкого бастиона, построенная в Петропавловской крепости в 1870-1872 годах, являлась одним из главных мест заключения политических узников в Российской империи.
"Выставка представит уникальные фотографии Тюрьмы Трубецкого бастиона конца XIX - начала XX века, архивные документы, среди которых материалы тюремной администрации и воспоминания узников. Они позволят увидеть, как менялся облик тюремного здания и обстановка камер на протяжении нескольких десятилетий и более подробно узнать о разных аспектах тюремной жизни во времена Российской империи и в первые годы советской власти", - говорится в сообщении.
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