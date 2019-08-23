Гостей фестиваля "Словиша" в Новгороде научат играть на гуслях

23.08.19 08:48

© РИА Новости. Виталий Аньков

23 августа. Interfax-Russia.ru - III международный фестиваль древностей "Словиша" в пятницу откроется в Великом Новгороде, сообщили в правительстве Новгородской области.

Трехдневный фестиваль начнется с открытия памятника средневековому мальчику Онфиму. Он являлся автором нескольких найденных археологами в Великом Новгороде берестяных грамот. Скульптура пишущего на бересте мальчика будет установлена на месте бывшего Неревского раскопа. Здесь 26 июля 1951 года нашли первое в мире берестяное "послание из прошлого".

Далее в историческом сердце города, на Ярославовом дворище, стартует серия концертов под открытым небом. На них выступят этнографические рок-группы и фольклорные ансамбли из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, а также из Латвии и Украины. В уникальном Новгородском центре музыкальных древностей прочитают лекции специалисты из России, Латвии, Норвегии и Эстонии. Они поделятся результатами исследований в области музыкальной культуры славянского Средневековья.

На фестивале будут работать медовые и ремесленные ряды. На интерактивных площадках новгородцам и туристам расскажут о Ганзейском прошлом Великого Новгорода, дадут мастер-классы игры на гуслях и других древних народных инструментах. В Кремле горожане и гости города смогут научиться делать игрушки из свежего сена.

Ежегодный фестиваль "Словиша" посвящен памяти Владимира Поветкина (1943-2010 годы) - известного в России реставратора музыкальных инструментов, создателя Новгородского центра музыкальных древностей, который носит его имя, заслуженного работника культуры РФ, почетного гражданина Великого Новгорода. Целью акции является популяризация древнерусской музыкальной культуры. Символом фестиваля являются найденные археологами в 1975 году в Новгороде лирообразные гусли, на которых была вырезана надпись "Словиша".

Согласно сведениям облправительства, два первых фестиваля "Словиша" посетили около 25 тыс. человек.