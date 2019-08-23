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23.08.19 08:49
Дитрих оценил состояние железнодорожного вокзала в Севастополе "на пятерку"
"Коллеги интенсивно поработали, чтобы вокзал был таким, как он сейчас. Восстановили помещения, отделку, полностью заменили все оконные конструкции, дверные проемы. Вокзал сегодня, считаю, что выглядит на твердую пятерку", - сказал Дитрих журналистам.
Он уточнил, что в пятницу прибыл на полуостров, чтобы "проинспектировать готовность" железной дороги к запуску поездов по Крымскому мосту.
"Все движется по графику. Железнодорожную транспортную систему Крыма и Севастополя замыкать с остальной частью России намечали в конце этого года - это будет сделано", - отметил министр.
Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, грузовики поехали 1 октября. Ввод железнодорожной части объекта в эксплуатацию намечен на декабрь 2019 года.
Стоимость моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет порядка 228 млрд рублей.
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