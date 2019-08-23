За гранью реальности: требования Зеленского по G8 в Москве назвали фантастикой
  
Заблудилась на три дня: в нижегородском лесу нашли живую пятилетную девочку
   
Первые два: нацпарки создают в Алтайском крае
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
23.08.19 08:49

Дитрих оценил состояние железнодорожного вокзала в Севастополе "на пятерку"

© РИА Новости. Михаил Мокрушин
23 августа. Interfax-Russia.ru - Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в пятницу осмотрел железнодорожный вокзал в Севастополе и оценил его состояние после ремонта "на пятерку".

"Коллеги интенсивно поработали, чтобы вокзал был таким, как он сейчас. Восстановили помещения, отделку, полностью заменили все оконные конструкции, дверные проемы. Вокзал сегодня, считаю, что выглядит на твердую пятерку", - сказал Дитрих журналистам.

Он уточнил, что в пятницу прибыл на полуостров, чтобы "проинспектировать готовность" железной дороги к запуску поездов по Крымскому мосту.

"Все движется по графику. Железнодорожную транспортную систему Крыма и Севастополя замыкать с остальной частью России намечали в конце этого года - это будет сделано", - отметил министр.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, грузовики поехали 1 октября. Ввод железнодорожной части объекта в эксплуатацию намечен на декабрь 2019 года.

Стоимость моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет порядка 228 млрд рублей.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  23.08.19 10:42
Уилан обвинил сотрудников СИЗО в причинении ему травмы
.
  23.08.19 10:33
Две башни Донского монастыря в Москве отреставрируют к 2020 году
.
  23.08.19 09:14
Московская "скорая помощь" обновит оснащение медицинских бригад
.
  22.08.19 16:37
Навигаторы будут предупреждать столичных водителей о въезде в зоны повышенной аварийности
.
  22.08.19 15:58
Адвокат сообщил о завершении следствия по делу братьев Магомедовых
.
  22.08.19 15:15
Мэрия Москвы отклонила все заявки на акции протеста 31 августа
.
  22.08.19 11:36
Остроумова: Гафт в реабилитационном центре, состояние стабильное
.
  22.08.19 10:41
Около 500 фрагментов печных изразцов 18в найдены вблизи Гоголевского бульвара
.
  22.08.19 10:24
Международный фестиваль беспилотников пройдет в Москве в выходные
.
  22.08.19 08:58
Парк автомобилей каршеринга в Москве увеличится до 30 тыс. к 2020 году


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket