Отопительный сезон начался на Ямале

23.08.19 08:52

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

23 августа. Interfax-Russia.ru - Отопительный сезон стартовал в Ямало-Ненецком автономном округе через месяц после его окончания.

Пресс-служба "Ямалкоммунэнерго" сообщает, что с вечера четверга в селе Гыда запущена в работу система отопления.

В первую очередь теплоноситель подают в школу-интернат, затем в оставшиеся социальные объекты (детские сады, больницы) и потом - в жилой фонд.

Обычно в селе Гыда отопительный период наступает в период с 18 по 22 августа. В прошлом году старт отопительного сезона был дан 19 августа.

Как сообщалось, завершился отопительный сезон в ЯНАО 23 июля, когда прекратилась подача тепла в дома села Сеяха.