Разделочные доски с портретом Гитлера пытались ввезти в РФ из Китая

23.08.19 09:10

© РИА Новости. Владимир Песня

23 августа. Interfax-Russia.ru - Сотрудники таможни из Иркутска и Красноярска задержали партию разделочных кухонных досок с нацистской символикой, которую пытались ввезти в Россию из Китая, сообщила в пятницу пресс-служба Сибирского таможенного управления.

"Товарная партия разделочных досок с нанесенными на них рисунками, содержащими запрещенную в России нацистскую символику Третьего Рейха и портрет Адольфа Гитлера, была выявлена в ходе таможенного оформления и таможенного контроля", - говорится в сообщении.

Товар оформлялся по технологии удаленного выпуска на Иркутском таможенном посту (Центре электронного декларирования). Фактический контроль (досмотр товара) осуществляли красноярские таможенники, так как партия была ввезена на склады временного хранения в Красноярске.

"Было выявлено 320 разделочных досок, на которые, помимо изображения чашки с кофе и надписи "Coffee", было нанесено изображение почтовой марки красного цвета, с предположительным портретом Адольфа Гитлера, а также круглого штампа черного цвета с изображением орла с крестом и надписью "Deutsche Luftpost 1024", - уточняется в сообщении.

Иркутская таможня отказала импортеру - красноярскому ООО - в выпуске товара на территорию РФ. Доски, содержащие нацистскую символику, были арестованы.

Октябрьский районный суд Иркутска учел признание вины фирмой-импортером, а также отсутствие умысла на совершение правонарушения, и ограничился административным наказанием в виде конфискации товара. Все доски с нацисткой символикой подлежат дальнейшему уничтожению.