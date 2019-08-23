Московская "скорая помощь" обновит оснащение медицинских бригад

23.08.19 09:14

© РИА Новости. Нина Зотина

23 августа. Interfax-Russia.ru - Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова департамента здравоохранения Москвы продолжает обновление оборудования выездных бригад.

"Мы регулярно проводим переоснащение наших бригад современной медицинской аппаратурой. В ближайший год планируем дальнейшее обновление оборудования, в первую очередь важное для оказания экстренной помощи - дефибрилляторы, электрокардиографы, аппараты искусственной вентиляции легких, а также мобильные реанимационные комплексы и инкубаторы для транспортировки новорожденных" - сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения.

По словам собеседника агентства, также для обучения медицинского персонала и отработки оказания скорой помощи в сложных ситуациях симуляционные центры, расположенные на подстанциях, планируется дополнительно оснастить симуляторами автомобиля скорой медицинской помощи в комплекте с медицинским оборудованием, манекенами-симуляторами с возможностью моделирования различных сценариев, а также манекенами-тренажерами для проведения сердечно-легочной реанимации взрослому человеку, ребенку и младенцу.

"На данный момент бригады скорой оснащены всем необходимым для диагностики и оказания квалифицированной медицинской помощи пациентам. Общепрофильные медицинские бригады оборудованы современной портативной наркозно-дыхательной аппаратурой, электрокардиографами, кардиомониторами и дефибрилляторами, а также средствами иммобилизации",- сказали в департаменте.

Обновление оснащения бригад "скорой помощи" проводится регулярно. В 2018 году было обновлено около 1500 единиц медицинского оборудования. В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу поступило около 700 единиц оборудования и медицинских изделий. В настоящее время данное оборудование используется для оказания скорой медицинской помощи в столице, отметили в пресс-службе .