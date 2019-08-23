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23.08.19 09:16
Свечной завод в Петербурге тушат уже почти сутки
"В 08:13 ликвидировано открытое горение. Площадь завалов составляет 50 метров. Идет проливка конструкций и ликвидация тления", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в городском главке МЧС.
Итоговая площадь пожара составила 4 тыс. кв. метров.
Информация о возгорании в промышленном здании по Складской улице, 6, поступила накануне около 14:00. Спустя два часа пожару был присвоен максимальный пятый уровень сложности. Огонь охватил 4 тыс. квадратных метров. Пожар был локализован в четверг в 18:37. Его тушат с помощью пожарного поезда и вертолета. Из здания были эвакуированы 200 человек, по данным Городской станции скорой помощи, пострадал один человек.
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