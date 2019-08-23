Останки более 50 красноармейцев перезахоронят на мемориале в Ленобласти

23.08.19 09:18

© РИА Новости. Сергей Мелконов

23 августа. Interfax-Russia.ru - Торжественно-траурная церемония перезахоронения бойцов и командиров Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, пройдет в пятницу в Ленинградской области.

Как сообщили "Интерфаксу" в правительстве региона, останки более 50 солдат перезахоронят на воинском мемориале "Новая Малукса" в Кировском районе.

"В торжественной обстановке земле будут преданы останки, найденные в ходе проведения Международной военно-исторической экспедиции "Волховский фронт. Апраксин"", - говорится в релизе пресс-службы правительства.

Останки красноармейцев были найдены в урочище Вороново в Кировском районе области и на территории Малуксинских карьеров. Также было обнаружено четыре "смертных медальона".

В церемонии примут участие 350 представителей международной военно-исторической экспедиции "Волховский фронт. Апраксин" из 14 регионов России и стран СНГ и родственники опознанных воинов.