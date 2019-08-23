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23.08.19 09:56

Постпред РФ при ООН: Москва готова к диалогу с США по стратегической стабильности

© РИА Новости. Максим Блинов
23 августа. Interfax-Russia.ru - Решать проблемы, связанные с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) необходимо уже сегодня, Россия к диалогу готова, заявил и.о. постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы остаемся реалистами. Ведь ломать - не строить. На запуск более или менее устойчивого и эффективного нового формата обсуждения вопросов стратегической стабильности и контроля над вооружениями, как показывает история, могут уйти годы, если не десятилетия. А решать проблемы, в том числе вытекающие из безответственных действий Вашингтона, нужно уже сегодня", - сказал он на заседании Совета Безопасности.

Полянский подчеркнул, что Россия "со своей стороны была и остается готова к любому серьезному диалогу, направленному на обеспечение стратегической стабильности и безопасности".

"Мы все еще не теряем веру в то, что здравый смысл и инстинкт самосохранения у наших западных партнеров все-таки возобладает. Ведь на кону все существование человечества", - заявил российский дипломат.

По его словам, "если бы это зависело только от нас, до столь опасной черты, у которой мир находится сейчас, дело бы никогда не дошло".

По мнению дипломата, что у США берет вверх желание поиграть мускулами, а их европейские союзники им потакают, тем самым возвращая из исторического небытия ситуацию, когда на европейские города с разных сторон были направлены ракеты.

"Сегодня мы, в основном, обращаемся, не к нашим американским партнерам. С ними все ясно. Нас крайне удивляет позиция, которую в этом контексте с упрямством, достойным лучшего применения, занимают европейские коллеги. У меня к вам вопрос. Неужели вы не понимаете, что своим поддакиванием американцам вы шаг за шагом возвращаете из исторического небытия ситуацию, когда на европейские города с разных сторон были направлены ракеты? - обратился он в ходе заседания Совета Безопасности к представителям ЕС.

Полянский отметил, что Россия "со своей стороны первой к такой мере не прибегнет".

"Однако с учетом того, что у наших американских коллег явно чешутся руки и берет верх желание поиграть мускулами, до описанной мной ситуации, возможно, осталось не так много времени", - заявил он.

Ранее и.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявлял, что Россия обладает серьезным превосходством над США в сфере тактического ядерного оружия и имеет на вооружении около 2 тыс. тактических ядерных боеголовок.

"Мы полагаем, что у РФ есть до 2 тыс. тактических ядерных боеголовок различных типов. Для сравнения: у США сейчас есть только один тип тактического ядерного оружия - бомба свободного падения B61", - сказал он на заседании СБ ООН.

Коэн уточнил, что Россия, в рамках ядерной доктрины, активно развивает и модернизирует разнообразные типы вооружения, включая ракеты 9М729, которые, по мнению США, нарушали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По словам Коэна, не только Россия, но и Китай за последнее десятилетие занимался развитием и развертыванием нового ядерного оружия и ракет.

Согласно утверждениям и.о. постпреда США, у Китая сейчас примерно 2 тыс. ракет, которые нарушали бы условия ДРСМД, будь Китай участником этого договора.

"В настоящий момент у США нет ракет средней дальности наземного базирования - их ноль", - подчеркнул при этом Коэн.

Он также заявил, что испытания США ракет наземного базирования, снаряжаемых неядерными боеголовками, не являются "ни провокационными, ни дестабилизирующими", а служат цели защиты США "в мире после ДРСМД, созданном Россией".

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