В РФ могут запретить устанавливать кондиционеры на фасадах культурных объектов

23.08.19 10:04

© РИА Новости. Илья Питалев

23 августа. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о демонтаже кондиционеров и спутниковых антенн с фасадов памятников культурного наследия в течение полугода, сообщает официальный сайт нижней палаты парламента.

Законопроектом устанавливается запрет на установку внешних блоков кондиционеров, антенн и других технических устройств на фасадах объектов культурного значения, если его фасад охраняется государством. Исключением будут технические устройства охраны и сигнализации, их устанавливать можно будет устанавливать по-прежнему.

Памятники разделены на два типа: жилые и нежилые. Проект закона требует, чтобы с фасадов нежилых памятников культуры кондиционеры и антенны были убраны собственником или организацией, использующей здание в течение полугода после вступления закона в силу.

Для памятников культурного наследия, в которых проживают люди, сделано послабление - демонтаж кондиционеров и антенн нужно будет сделать только при проведении работ по сохранению и реставрации этого исторического здания. При этом при реставрации в обязательном порядке должны быть определены технические решения для установки систем кондиционирования вне фасада.

Если историческое здание находится в аренде, то демонтаж будет производиться за счет собственника.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящий момент в реестр включено 142 112 памятников и ансамблей. В 2018 г. проводились работы по обследованию этих памятников, и было установлено, что в 40 регионах страны есть факты незаконного размещения навесного оборудования на фасадах.

8 726 таких исторических зданий в реестре являются многоквартирными домами и на 35% из них размещены кондиционеры и спутниковые антенны, говорится в записке.