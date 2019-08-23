Превышение уровня сероводорода в 11 раз зафиксировано в Оренбурге

23.08.19 10:27

© РИА Новости. Александр Шмаков

23 августа. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено в Оренбурге после многочисленных жалоб горожан на неприятный запах.

На сайте городской прокуратуры сообщается, что по жалобам провели проверку.

"Проведено исследование проб атмосферного воздуха в 500 метрах от ограждения очистных сооружений ООО "Оренбург Водоканал", в ходе которого выявлено превышение ПДК по сероводороду в 11 раз", - говорится в сообщении.

В пресс-службе УМВД по региону агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили в пятницу, что по факту загрязнения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы).