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23.08.19 10:33
Две башни Донского монастыря в Москве отреставрируют к 2020 году
"Еще две башни крепостной стены Донского монастыря ждет реставрация. Департамент культурного наследия столицы выдал разрешение на проведение работ. Их планируют завершить к началу 2020 года", - говорится в сообщении.
Круглая башня № 11 находится на юго-западной стороне комплекса, а квадратная башня № 12 - на западной. Обе башни трехъярусные, наверху каждой из них находится гульбище - открытая площадка, по периметру которой проходит аркада.
Раньше парапеты гульбищ были украшены белокаменными балясинами, а стены - фигурными завитками, эти украшения частично сохранились до сих пор.
"Монастырская стена с 12 башнями была построена из красного кирпича в конце XVII - начале XVIII века. В последний раз реставрацию крепостных сооружений монастыря проводили в середине прошлого столетия. С того времени строения сильно обветшали, была утрачена часть белокаменного декора, кирпичная кладка местами разрушилась и покрылась трещинами", - говорится в сообщении.
В рамках реставрационных работ фасады башен очистят от загрязнений, старых слоев штукатурки и краски. Затем будет восстановлена кирпичная кладка, белокаменный цоколь и декор. После покрытия поверхности фасадов новым слоем обмазки их покрасят: стены - в цвет кирпича, декоративные элементы - в белый.
Руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов сказал, что на реставрацию восьми из 12 башен монастыря и 14 прясел (участков стены между двумя башнями) выделены средства из городского бюджета.
Две башни, квадратная на северной стороне (№ 4) и круглая угловая в северо-восточной части ограды (№ 5), были приведены в порядок в мае этого года, сообщается на сайте мэрии.
Донской ставропигиальный мужской монастырь - объект культурного наследия федерального значения. В его ансамбль входят более 30 архитектурных памятников. Комплексная реставрация архитектурного ансамбля монастыря началась в 2013 году.
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