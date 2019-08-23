Две башни Донского монастыря в Москве отреставрируют к 2020 году

23.08.19 10:33

© РИА Новости. Евгения Новоженина

23 августа. Interfax-Russia.ru - Круглую и квадратную башни старинного Донского монастыря отреставрируют к началу 2020 года, сообщает сайт мэра Москвы.

"Еще две башни крепостной стены Донского монастыря ждет реставрация. Департамент культурного наследия столицы выдал разрешение на проведение работ. Их планируют завершить к началу 2020 года", - говорится в сообщении.

Круглая башня № 11 находится на юго-западной стороне комплекса, а квадратная башня № 12 - на западной. Обе башни трехъярусные, наверху каждой из них находится гульбище - открытая площадка, по периметру которой проходит аркада.

Раньше парапеты гульбищ были украшены белокаменными балясинами, а стены - фигурными завитками, эти украшения частично сохранились до сих пор.

"Монастырская стена с 12 башнями была построена из красного кирпича в конце XVII - начале XVIII века. В последний раз реставрацию крепостных сооружений монастыря проводили в середине прошлого столетия. С того времени строения сильно обветшали, была утрачена часть белокаменного декора, кирпичная кладка местами разрушилась и покрылась трещинами", - говорится в сообщении.

В рамках реставрационных работ фасады башен очистят от загрязнений, старых слоев штукатурки и краски. Затем будет восстановлена кирпичная кладка, белокаменный цоколь и декор. После покрытия поверхности фасадов новым слоем обмазки их покрасят: стены - в цвет кирпича, декоративные элементы - в белый.

Руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов сказал, что на реставрацию восьми из 12 башен монастыря и 14 прясел (участков стены между двумя башнями) выделены средства из городского бюджета.

Две башни, квадратная на северной стороне (№ 4) и круглая угловая в северо-восточной части ограды (№ 5), были приведены в порядок в мае этого года, сообщается на сайте мэрии.

Донской ставропигиальный мужской монастырь - объект культурного наследия федерального значения. В его ансамбль входят более 30 архитектурных памятников. Комплексная реставрация архитектурного ансамбля монастыря началась в 2013 году.