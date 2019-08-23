Систему утилизации пластиковой тары создадут в Казани

23.08.19 10:41

© РИА Новости. Илья Питалев

23 августа. Interfax-Russia.ru - Компания Coca-Cola создаст в Казани инфраструктуру для утилизации пластиковой упаковки, сообщила пресс-служба корпорации в России.

Соответствующее соглашение о развитии раздельного сбора твердых коммунальных отходов Coca-Cola и правительство Татарстана подписали в Казани в пятницу в рамках мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan-2019.

Компания установит в Казани контейнеры для сбора отходов эквивалентно объему полимерной упаковки от продукции Coca-Cola, проданной в 2018 году в городе. Собранное вторсырье будет направленно на переработку на заводы-партнеры проекта. Также будет вестись просветительская работа с населением.

"В дальнейшем компания планирует осуществлять сбор эквивалента отходов всей потребительской упаковки от продукции Coca-Cola на территории города", - говорится в пресс-релизе.

Казань станет первым городом в России, где будет применяться концепция "Город без отходов" в рамках глобальной стратегии компании "Мир без отходов" (World Without Waste), ее цель - перейти на полностью перерабатываемую упаковку к 2025 году и к 2030 году обеспечить сбор и переработку 100% эквивалента упаковки, выпускаемой на рынок.