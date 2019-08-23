Уилан обвинил сотрудников СИЗО в причинении ему травмы

23.08.19 10:42

© РИА Новости. Илья Питалев

23 августа. Interfax-Russia.ru - Обвиняемый в РФ в шпионаже американец Пол Уилан заявил, что прокуратура в рамках его дела проявляет необъективность и поддерживает обвинительный уклон следствия.

"ФСБ нарушает мои права, прокуратура это знает. ФСБ продолжает ко мне так же относиться, прокуратура это тоже знает. В прокуратуре также знают, что я получил травму от охранников в СИЗО. Они в курсе всего, но ничего не предпринимают", - сказал Уилан в Лефортовском суде Москвы, где в пятницу решается вопрос о продлении его ареста.

В связи с этим Уилан отметил, что прокурор не может участвовать в заседании и заявил ему отвод.

В свою очередь прокурор заявила в суде, что требования Уилана не подпадают в перечень оснований для вывода ее из судебного заседания.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко, "следователь просит продлить в отношении Уилана меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, то есть до 29 октября, а всего до 10 месяцев".

Гражданин США Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года.

Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.

Ему предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет заключения.

По словам его адвоката Владимира Жеребенкова, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защитник, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.

По словам Жеребенкова, Уилан не признает вины и считает свое уголовное преследование ошибкой.

Брат Уилана Дэвид утверждает, что тот прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Брат задержанного также сообщил, что Уилан - отставной морской пехотинец. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, сказал Дэвид Уилан.

Ранее адвокат Уилана сообщил "Интерфаксу", что ожидает завершение расследования дела уже в сентябре, когда защита и приступит к изучению материалов. Как ожидается, судебный процесс может начаться уже в конце осени.