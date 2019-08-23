Пятидесятиметровый триколор развернули в Ростове-на-Дону в честь Дня флага

23.08.19 10:57

Фото пресс-службы правительства Ростовской области

23 августа. Interfax-Russia.ru - Более 50 тыс. человек по всей Ростовской области будет задействовано в мероприятиях, проходящих в течение трех дней в рамках празднования дня государственного флага РФ, сообщил журналистам в четверг начальник управления социально-политических коммуникаций правительства области Максим Даниленко.

«В Ростовской области этот праздник уже полюбился и традиционно собирает очень много людей. В течение трех дней по всей области состоится более 700 мероприятий, в которых примут участие более 50 тыс. человек», - сообщил он.

Непосредственно в день государственного флага РФ в центре Ростова-на-Дону прошел праздничный концерт, в ходе которого представители молодежных и национально-культурных объединений региона развернули перед сценой пятидесятиметровый триколор, а затем выпустили в небо синие, белые и красные воздушные шары.

В праздновании приняло участие около 20 национальных диаспор, проживающих в Ростовской области, а на сцене были представлены вокальные и танцевальные номера, которые отражают многообразие культур народов Дона. Со сцены звучали русские, армянские, азербайджанские песни. Зрители также увидели корейские, белорусские, украинские, узбекские и еврейские танцы.

«Государственный флаг объединяет наш многонациональный народ. И, что очень важно, в праздничных мероприятиях принимают участие все крупные национальные диаспоры Ростовской области, весь многонациональный Дон празднует день государственного флага», - подчеркнул Даниленко.