Кириенко: в Крыму могут ввести льготы на киносъемку

23.08.19 11:09

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

23 августа. Interfax-Russia.ru - Министерство культуры РФ и власти Крыма обсуждают возможность возврата компаниям части средств, затраченных на организацию киносъемок на территории полуострова, сообщил в пятницу журналистам первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Я понимаю, что есть проект - его обсуждают министерство культуры и правительство Крыма - предусмотреть здесь соответствующие льготы. Чтобы давать дополнительные льготы и возврат части средств компаниям, которые здесь будут проводить съемки", - сказал Кириенко на первом в России фестивале творческих сообществ "Таврида-Арт".

По его оценке, такое решение "было бы правильным". Возможности Крыма для организации киносъемок он назвал уникальными.

Кириенко подчеркнул, что фестиваль "Таврида-Арт" стал площадкой для большого числа кастингов. "Мы так аккуратненько начинаем говорить всем киностудиям и телеканалам, которые сегодня создают главный контент, что здесь же уникальное пространство для отбора актеров", - добавил он.

Фестиваль творческих сообществ проводится на территории арт-кластера "Таврида" в районе крымской бухты Капсель с 20 по 26 августа. Именно здесь с 2019 года проходит одноименный форум молодых деятелей культуры и искусств (ранее он располагался в северо-западной части полуострова), а в 2022 году в этом месте будет построен стационарный образовательный центр.

Организаторы называют "Тавриду-Арт" фестивалем фестивалей, который объединит на одной площадке более 4,5 тыс. молодых деятелей культуры и искусств из всех регионов России и 45 тыс. зрителей.