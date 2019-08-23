Совфед обсудит меры борьбы с производством и продажей контрафактной "минералки"

23.08.19 11:16

© РИА Новости. Денис Абрамов

23 августа. Interfax-Russia.ru - Специальная рабочая группа в Совете Федерации обсудит меры по предотвращению производства и продажи контрафактной минеральной воды, сообщил глава комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

"На площадке Совета Федерации мы намерены выслушать мнения всех заинтересованных сторон, в том числе информацию о проведении комплексных проверок наличия контрафактной минеральной воды в розничной торговле. По итогам заседания рабочей группы с учётом мнений представителей федеральных органов исполнительной власти, научного и экспертного сообщества будут выработаны конкретные предложения по внедрению мер, направленных на изъятие из оборота контрафактной минеральной воды", - цитирует Майорова пресс-служба Совета Федерации.

Члены комитета обсудят исполнение федеральными органами власти рекомендаций, выработанных в июле и направленных на предотвращение производства и оборота контрафактной минеральной воды, сказал он.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что, по мнению экспертов, примерно 80% минеральной воды на российском рынке является контрафактом, напомнили в пресс-службе.

"Мы предлагали правительству РФ рассмотреть возможность разработки "дорожной карты" по реализации мер, необходимых для устранения с рынка контрафакта. Определенные предложения от федеральных органов исполнительной власти уже поступают, но для формирования конкретных, реальных шагов нужно активизировать их обсуждение с участием всех заинтересованных сторон", - сказал Майоров.

Он сообщил, что на повестке дня предложения о введении обязательной маркировки упакованной воды средствами идентификации, создании системы мониторинга качества минеральной воды, а также ряд других рекомендаций.

Например, считает сенатор, заслуживает внимания предложение министерства РФ по делам Северного Кавказа о мерах по коммерческому учету добычи, розлива и реализации природной минеральной воды, обеспечивающих включение данного вида товара в Единую систему цифровой маркировки и прослеживаемости товаров и ее интеграцию с системой "Учет и баланс подземных вод".

"Пилотный проект апробирован на территории Кавказских минеральных вод", - сказал Майоров.

По его словам, эта мера позволит бизнесу обеспечить контроль за каждой товарной единицей, повысить прозрачность взаимодействия с контрагентами, оптимизировать бизнес-процессы и сократить транзакционные издержки. При этом потребитель получит гарантию подлинности приобретаемой продукции и инструмент общественного контроля, а государство - инструмент для повышения собираемости налогов и борьбы с нелегальным оборотом товаров, считает Майоров.