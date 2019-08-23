Аэропорт в Кызыле получит статус международного в ближайшее время

23.08.19 11:22

© РИА Новости. Илья Питалев

23 августа. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ в ближайшее время присвоит аэропорту в Кызыле статус международного, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на совещании по развитию Тувы.

"Подготовлен (проект распоряжения - ИФ) уже правительством, и председатель правительства в ближайшее время примет окончательное решение по этому вопросу (по международному статусу аэропорта Кызыла - ИФ).

"Это сразу повысит туристическую привлекательность региона, потому что многие туристы, иностранные туристы, посещают регион, здесь прекрасная природа, туристические возможности. И наличие международной составляющей аэропорта увеличит поток туристов", - почеркнул Силуанов.

"Это важная составляющая программы по развитию туризма, которая сегодня готовится", - добавил он.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в свою очередь отметил, что "много иностранных инвесторов уже работает и планируют работать в республике". "Логистика очень серьёзно улучшается, что также будет способствовать развитию и этих проектов в том числе", - добавил он.