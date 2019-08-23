Набережную Марка Шагала откроют в Москве ко Дню города

23.08.19 11:32

Изображение с официального сайта мэра Москвы

Москва. 23 августа. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ - Открытие набережной Марка Шагала в Москве будет приурочено ко Дню города, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"По окончании всех работ площадь благоустройства набережной Марка Шагала составит 18,5 га. Ее открытие приурочено ко Дню города", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас строительство набережной на ЗИЛе идет полным ходом, готов тестовый участок объекта, на нем смонтировали инженерные системы, уложен гранит, установлены фонари и малые архитектурные формы, обустроены беговые и велосипедные дорожки.

"Специалисты также провели пробный запуск систем освещения. Он прошел успешно: оборудование сработало в штатном режиме", - отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Планируется, что вдоль набережной по всей ее почти четырехкилометровой длине будет высажено порядка 900 деревьев.

В Москомстройинвесте напомнили, что облик и пространство набережной Марка Шагала создаются в соответствии с комплексным подходом к развитию территории бывшей промзоны ЗИЛ. Структурно она входит в состав общественных зон ЖК "ЗИЛАРТ".

"Еще на стадии подготовки концепции благоустройства береговой линии были учтены особенности местного ландшафта и специфика квартальной застройки. Это позволило обустроить саму набережную и прилегающие к ней территории в едином стиле с жилым комплексом", - уточнила Пятова.

Благоустройство набережной Марка Шагала началось в Москве в июле. Ранее сообщалось, что с появлением набережной от "ЗИЛАРТа" можно будет добраться до Кремля по Москве-реке всего за 12 минут. Такая возможность появится благодаря реализуемому мегапроекту по развитию прибрежных территорий Москвы-реки.