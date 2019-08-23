Трутнев: Чтобы понять, придут ли иностранцы на шельф РФ, нужно изменить закон

23.08.19 11:57

© РИА Новости. Алексей Даничев

22 августа. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер РФ Юрий Трутнев, курирующий Арктику, предлагает не спорить о том, придут ли иностранные компании на шельф России в условиях санкций, а проверить это, изменив закон "О недрах".

"Это богатство Российской Федерации, которое не используется. Сегодня не у всех людей есть достаточно средств, чтобы решать повседневные задачи: детей обучить, приобрести новую квартиру. Мы можем быть богаче. У нас огромные ресурсы на шельфе арктических морей. Противники этих предложений говорят: у нас санкции, никто туда не пойдет. Невозможно спорить о том, чего не попробовали. Нам кроме изменения в законе ничего для этого не надо. Если мы изменим закон, и, хотя бы, приоткроем калитку - с участием российской государственной компании, чтобы все это было под контролем, то только тогда мы получим ответ на вопрос "придут или не придут?" К санкциям, слава богу, присоединился совсем не весь мир. У нас из стран Азиатско-Тихоокеанского региона довольно много стран, которые в общем-то не очень прислушиваются к санкциям", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам Трутнева, для реализации программы развития Арктики российской стороне необходимо "помогать инвестору, встречаться и узнавать у них, а что нужно для этого".

"Может быть, это тоже есть в моем предложении (предложения президенту РФ о развитии Арктики - ИФ), может быть, построить хладостойкие платформы самим, чтобы не брать их в аренду. Но если мы их начнем строить, мы загрузим наши судостроительные предприятия, они точно в состоянии это делать", - добавил вице-премьер.

Трутнев уверен, что выжидательная практика в данном случае будет неправильной, потому что "нефть - это не тот ресурс, который будет неизменен в цене".

"Мы это все прекрасно видим, что она уже падала довольно сильно. Сейчас есть такой незначительный рост, но ничего не остановилось, человечество продолжает искать альтернативные источники энергии, человечество продолжает добиваться того, чтобы потребление энергоресурсов, автомобильного топлива снижалось. Этот процесс будет продолжаться и дальше", - сказал вице-премьер.

"Странно не использовать наши богатства во благо России, во благо их жителей. Чем дольше мы их будем не использовать, тем больше они будут дешеветь. Кроме того, целый пласт высоких технологий можно поднять на работе по обслуживанию геологоразведки и эксплуатации месторождений", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос - будет ли главным условием участие российской госкомпания в шельфовом проекте - Трутнев сказал: "В этом нет ничего ни странного, ни страшного. Это абсолютно нормально. Во-первых, это все-таки наша страна. Россия должна быть представлена в шельфовых проектах. Этим путем идет весь мир. Норвежская модель сегодня считается самой, скажем, продвинутой. Я ее изучал, будучи министром природных ресурсов. Она достаточно гибкая. Сможем улучшить ее - прекрасно. Но почему-бы не взять то, что уже есть".