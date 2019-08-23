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23.08.19 12:02
Владимирские лесхозы получили новую технику в рамках нацпроекта
Поступление техники стало возможным благодаря субвенции из федерального бюджета. Ключи от трех новых пожарных автоцистерн "АЦ 6,0-40" на сумму 16,5 млн рублей получили сотрудники Андреевского, Гороховецкого и Селивановского филиалов Владимирского лесхоза.
Отмечается, что такая мощная, современная отечественная техника на вооружение Владлесхоза поступает впервые за последние пять лет. Каждая из этих автоцистерн, смонтированная на базе автомобиля "Урал-5557", может доставить по самым трудноступным лесным дорогам 6 тонн воды для тушения очагов возгорания.
Еще один вид оборудования предназначен для локализации пожаров - две новые гусеничные транспортные машины "МСН-10-ГТМ-003-07" общей стоимостью 10,4 млн рублей, поступившие в Меленковский и Собинский филиалы Владлесхоза, способны быстро проложить минерализованную полосу и предотвратить распространение огня на соседние участки леса или населенные пункты.
"Важно, что специалисты ГАУ ВО "Владимирский лесхоз", - подчеркнул его генеральный директор, - за счет грамотной организации торгов по закупке техники на средства федеральной субвенции сумели на сэкономленные деньги приобрести дополнительное оборудование, которое уже поступило в наши филиалы. Речь идет об автомашине повышенной проходимости "Лада 4х4" стоимостью 500 тыс. рублей и 3 лесных культиваторах "КЛБ" общей стоимостью 300 тыс. рублей".
Задачи по раннему обнаружению лесных пожаров, а также по своевременному выявлению незаконных рубок поможет новая лесопатрульная техника.
Для этого департамент лесного хозяйства администрации региона в рамках реализации госпрограммы "Развитие лесного хозяйства в лесном фонде на территории Владимирской области" за счет средств субвенции из федерального бюджета приобрел восемь автомобилей марки "УАЗ-Хантер" на общую сумму 5,88 млн рублей, они направлены на оснащение сил лесной охраны региона.
Также успешно на территории области работает система видеонаблюдения за лесными пожарами, средства на которую в размере 16 млн рублей выделил областной бюджет. 30 видеокамер, установленных на вышках операторов связи по всей территории региона, в автоматическом режиме онлайн передают.
"Вся новая лесопатрульная, лесопожарная, лесохозяйственная техника, поступившая в регион в этом году, поможет качественной реализации нацпроекта "Экология" на территории области, будет способствовать профилактике лесных пожаров и принятию оперативных мер по их ликвидации", - отметила замдиректора департамента лесного хозяйства Светлана Артемьева.
Ранее в регион уже поступила часть оборудования, приобретенного за счет федеральной субвенции. Три новых трактора "Беларус", сумма закупки которых составила 4 млн рублей, в мае были направлены на оснащение Курловского, Петушинского и Александровского филиалов ГАУ ВО "Владимирский лесхоз".
Тракторы, используя навесное оборудование, способны выполнять широкий комплекс лесовосстановительных и лесопожарных работ. Для этого на средства уже областного бюджета было закуплено десять плугов на общую сумму 840 тыс. рублей. Тракторы с плугами используют для опашки очагов возгорания в лесах, прокладки минерализированных полос и подготовки почвы для лесовосстановительных работ.
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