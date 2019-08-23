Белгородские энергетики начали обследовать ЛЭП с помощью беспилотников

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23 августа. Interfax-Russia.ru - Специалисты "Россети Центр Белгородэнерго" приступили к обследованию воздушных линий электропередачи с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает пресс-служба компании.
В распоряжение служб диагностики и линий электропередачи Белгородэнерго поступили первые три квадрокоптера, оборудованные видеокамерами, которые обеспечивают дальность полета порядка 2 км. Применение беспилотников повысит эффективность плановых и аварийных осмотров линий электропередачи 35-110 кВ.
"Это позволяет без привлечения большого количества техники и персонала получить достоверные данные о техническом состоянии оборудования, точно спланировать работы по ремонтам, расчистке и расширению просек и обеспечить качественный контроль их выполнения" - уточняется в сообщении.
По словам начальника службы линий электропередачи Белгородэнерго Дмитрия Пятигора, облёт труднодоступных участков выполняется значительно быстрее обычных осмотров.
"После этого сами операторы БПЛА анализируют отснятый материал на предмет выявления дефектов оборудования, а специалисты службы ЛЭП намечают мероприятия по их устранению. Плановый мониторинг состояния линий проводится в комплексе. Мы проверяем состояние охранных зон, существующие габариты проводов, целостность изоляции, наклоны опор, состояние диспетчерских наименований и другие моменты", - приводит пресс-служба комментарий Пятигора.