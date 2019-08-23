Татарстан создаст второй фонд для решения проблем "дольщиков"

23.08.19 12:23

© РИА Новости. Владимир Астапкович

23 августа. Interfax-Russia.ru - Региональный фонд защиты прав участников долевого строительства будет создан в октябре-ноябре текущего года в Татарстане, сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа".

Фонд будет создан в соответствие с новыми положениями федерального законодательства, в результате правительство Татарстана получит дополнительный механизм для достройки проблемных домов. Организация будет находиться под контролем АО "Дом.РФ".

Предполагается, что права и обязанности бывшего застройщика будут передаваться фонду, который будет достраивать дома за счет средств федерального бюджета и бюджета Татарстана.

"При этом застройщик должен быть признан банкротом, и в отношении него должно быть открыто конкурсное производство. Таким образом, проблемный объект будет исключаться из конкурсной массы", - говорится в сообщении.

В случае принятия решения о нецелесообразности финансирования проблемного объекта, предполагается выплата компенсации по рыночной стоимости.

Помимо многоквартирных домов фонд сможет заниматься завершением строительства объектов инженерно-технической, транспортной и социальной инфраструктуры и в последующем передавать их в государственную или муниципальную собственность.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в 2018 году уже создан фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Республика оказывает ему помощь землей и инфраструктурой.

"Таким образом, в Татарстане планируют использовать два альтернативных механизма финансирования строительства проблемных объектов - через предоставление земельных участков и внебюджетных средств (республиканский фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков) и через бюджетные средства (новый фонд)", - говорится в сообщении агентства.

Татарстан уже направил заявку на предоставление федерального финансирования.

По данным министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана, на начало текущего года в республике насчитывалось 24 проблемных "долевых" дома, в которых приобрели квартиры более 4 тыс. человек. В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию 12 домов для 840 "доль