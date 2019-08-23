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РФ не будет пересматривать свою внешнюю политику в обмен на возврат в G8

© РИА Новости. Сергей Гунеев
23 августа. Interfax-Russia.ru - Вариант, при котором гипотетическая возможность расширения формата "большой семерки" в "восьмерку" за счет РФ для Москвы будет изначально неприемлем, если такая перспектива будет представляться Западом в качестве "бонуса" за пересмотр российских внешнеполитических приоритетов, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Думаю, что в обозримом будущем говорить о возвращении в "восьмёрку" было бы немного несерьезно. Когда говорят о возвращении России к группе G7, о превращении "семерки" в "восьмёрку", это представляется нашими западными партнёрами как некий бонус, своего рода поощрение за "хорошее поведение", за те изменения в российской политике, которые от России ждут", - сказал Кортунов на проходящем в пятницу в Москве на заседании "круглого стола" по вопросам отношений России со странами "семёрки".

"Конечно, этот подход не работает. G7 во многом структура символическая. И большой вопрос - кто кому здесь больше нужен. Да, конечно, для России участвовать ещё в одном форуме было бы не так уж и плохо. Но, с другой стороны, многие вопросы, которыми занимается "семерка", не решаемы, если в их обсуждении не принимает участие Москва", - сказал он.

По оценке Кортунова, Москва не воспримет всерьёз дискуссию на Западе о возможности возврата к формату к G8, если данная перспектива будет представляться участниками формата как поощрение России.

"Надо учитывать и понимать, что членство в "семерке" - это не награда. Это не бонус и не поощрение. И рассматривать его в этом качестве, ставить какие-то условия, мне кажется, не очень продуктивно. Не думаю, что российское руководство на это готово пойти. Это не означает, что с "семеркой" не нужно работать", - сказал он.

Вместе с тем, Кортунов не исключил, что Москву может заинтересовать приглашение президента США Дональда Трампа принять участие в саммите G8 в 2020 году.

"Если Трамп приглашает Владимира Путина приехать в будущем году на саммит "семёрки", который пройдёт в США, то это предложение надо рассмотреть всерьёз. Это возможность (для Москвы) заявить свою позицию, провести на полях "семёрки" достаточно важные двусторонние встречи, возможность прозондировать почву для тех или иных соглашений", - сказал политолог.

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