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23.08.19 12:54
Гости фестиваля в Суздале пройдут мастер-класс по колокольному звону
В рамках фестиваля состоятся концерты колокольных звонов, мастер-классы по колокольному звону и выступления творческих коллективов, а также губернаторского симфонического оркестра, владимирского камерного хора и сводного хора центра классической музыки.
Отмечается, что колокола будут звучать со звонницы самой высокой колокольни города, расположенной на Ризоположенском монастыре. В фестивале примут участие звонари из Архангельска, Волгограда, Москвы, Нижнего Новгорода, Калуги, Череповца, Костромы, Иваново, Суздаля, а также Вильнюса.
Гостей ожидает специальная программа от Владимирской капеллы мальчиков и юношей, которые исполнят произведения Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Сергея Танеева и других русских композиторов.
Кроме того, все желающие смогут принять участие в мастер-классе по колокольным звонам.
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