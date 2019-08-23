Гости фестиваля в Суздале пройдут мастер-класс по колокольному звону

23.08.19 12:54

© РИА Новости. Максим Богодвид

23 августа. Interfax-Russia.ru - Шестой всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов пройдет в Суздале Владимирской области 24-25 августа, сообщает пресс-служба областной администрации.

В рамках фестиваля состоятся концерты колокольных звонов, мастер-классы по колокольному звону и выступления творческих коллективов, а также губернаторского симфонического оркестра, владимирского камерного хора и сводного хора центра классической музыки.

Отмечается, что колокола будут звучать со звонницы самой высокой колокольни города, расположенной на Ризоположенском монастыре. В фестивале примут участие звонари из Архангельска, Волгограда, Москвы, Нижнего Новгорода, Калуги, Череповца, Костромы, Иваново, Суздаля, а также Вильнюса.

Гостей ожидает специальная программа от Владимирской капеллы мальчиков и юношей, которые исполнят произведения Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Сергея Танеева и других русских композиторов.

Кроме того, все желающие смогут принять участие в мастер-классе по колокольным звонам.