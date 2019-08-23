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23.08.19 13:49
Путин поручил симметрично ответить на испытания новой ракеты США
"Имея в виду вновь складывающиеся обстоятельства, поручаю министерству обороны Российской Федерации, министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями Соединённых Штатов для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа", - заявил Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
При этом глава государства подчеркнул: "Россия по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с Соединёнными Штатами Америки для восстановления доверия и укрепления международной безопасности".
Путин убежден, что испытание в США крылатой ракеты наземного базирования, подпадавшей под действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, через 16 дней после денонсацией Вашингтоном этого договора, было тщательно подготовлено.
"Испытания ракеты с запрещенными по этому договору характеристиками состоялись всего лишь через 16 дней после завершения инициированной Вашингтоном процедуры денонсации указанного договора. И очевидно, что оно не было импровизацией, а стало очередным звеном в цепи давно планировавшихся и осуществлявшихся ранее мероприятий", - говорится в заявлении Путина, которое он сделал на совещании с членами СБ РФ в пятницу. Оно опубликовано на сайте Кремля.
Президент начал свое выступление с того, что напомнил: "18 августа в Соединенных Штатах произведен испытательный пуск крылатой ракеты наземного базирования, которая по заявлению американского военного ведомства, поразила цель на расстоянии свыше 500 км".
"Такое вооружение относится к категории запрещенного по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - напомнил президент.
Он подчеркнул, что Москва неоднократно указывала на то, что размещение американцами таких пусковых установок на суше, на базе ПРО в Румынии, и их предстоящее размещение в Польше, является прямым и существенным, грубым нарушением ДРСМД.
"Американцы это упорно отвергали, утверждая, что наземные МК-41 якобы не способны производить пуски крылатых ракет морского базирования "Томагавк". Теперь факт нарушения налицо, оспаривать это невозможно - они сами об этом сказали", - констатировал Путин.
По словам президента, это лишь подтверждает обоснованность проявленных ранее российской стороной озабоченностей. "Мы и ранее располагали сведениями, что США уже длительное время занимаются созданием запрещённого по ДРСМД оружия. Неоднократно указывали на это нашим партнёрам", - отметил Путин.
Однако, продолжил глава государства, "вместе того, чтобы исправить эту неприемлемую ситуацию и вернуться к соблюдению Договора, американцы срежиссировали пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией положений данного Договора".
"Как всем теперь очевидно, её единственной целью являлось прикрытие работ, проводимых Вашингтоном в нарушение Договора, и изначальное намерение выйти из него", - подчеркнул президент РФ.
Российский лидер заявил, что планы США по размещению новых ракетных систем в Азиатско-Тихоокеанском регионе затрагивают коренные интересы России, поэтому Москва будет вынуждена обеспечивать свою безопасность.
"Американские политики весьма высокого ранга и уровня заявляют, что размещение новых систем может быть начато с Азиатско-Тихоокеанского региона, но и это затрагивает наши коренные интересы, ведь все это находится вблизи российских границ", - говорится в заявлении Путина, которое он сделал на совещании с членами СБ РФ в пятницу. Оно опубликовано на сайте Кремля.
Путин также задался вопросом: "Как нам теперь понять, что будет размещаться в Румынии и Польше? Система противоракетной обороны или ракетные ударные комплексы достаточно большой дальности?".
По его словам, "все это не оставляет сомнения в том, каковы истинные замыслы США: избавившись от установленных ограничений, развязать себе руки для развертывания в различных регионах мира ранее запрещенных ракет".
Тем не менее, Путин заверил, что "мы никогда не хотели, не хотим и не будем втягиваться в затратную, разрушительную для нашей экономики гонку вооружений".
Президент подчеркнул, что "разработка новейших, действительно, не имеющих аналогов в мире систем новейшего оружия была вызвана и, можно сказать, спровоцирована односторонним выходом США из договора по ПРО в 2003 г.".
"Мы были просто вынуждены и были обязаны, безусловно, обеспечить безопасность нашего народа, нашей страны. Мы это делаем сейчас и, безусловно, будем делать в будущем", - заверил Путин.
2 августа США заявили о выходе из ДРСМД, в ответ Россия заявила о прекращении действия договора, возложив ответственность за это на американскую сторону.
5 августа президент Путин сделал заявление, в котором поручил министерству обороны, МИД и СВР "самым тщательным образом" наблюдать за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности. Путин заявил, что в случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет. Российская сторона при этом обязуется не размещать РСМД наземного базирования "в тех регионах и до тех пор, пока там не будут развёрнуты ракеты средней и меньшей дальности американского производства".
При этом Путин подчеркнул, что РФ готова возобновить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности.
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