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23.08.19 13:16

РЖД снова отменили тендер на реконструкцию вокзала в Сургуте за 2,3 млрд рублей

© РИА Новости. Александр Демьянчук
23 августа. Interfax-Russia.ru - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) снова отменило тендер на проведение реконструкции вокзального комплекса в Сургуте с начальной ценой 2,3 млрд рублей, следует из материалов сайта госзакупок.

В начале августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отменила результаты открытого конкурса на реконструкцию вокзала в Сургуте после рассмотрения жалобы на действия РЖД при проведении закупки.

Протокол рассмотрения заявок конкурса, на который заявился один неназванный участник, был отменен, после чего РЖД перевели закупку обратно на этап подачи заявок, которые принимались до 13 августа. Итоги конкурса должны были быть подведены 27 августа.

Однако, согласно материалам сайта госзакупок, РЖД при размещении документов о новых датах рассмотрения заявок и подведения итогов нарушили сроки, установленные федеральным законом "О закупках". В связи с этим компания разместила извещение об отказе о проведении закупки - и она была отменена.

Это была уже вторая попытка РЖД найти подрядчика реконструкции сургутского вокзала за 2,3 млрд рублей. Первая, в мае, также была отменена после того, как ФАС аннулировала результаты аукциона, по которым контракт достался ООО "Корпорация РИндустрия".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 100% петербургской строительной компании ООО "Корпорация РИндустрия" принадлежит Владимиру Васильеву.

В январе 2019 года Главгосэкспертиза России одобрила проект первого и второго этапов реконструкции железнодорожного вокзала в Сургуте. В результате реконструкции вместимость вокзала должна вырасти с 500 до 1,4 тыс. человек, а его общая площадь практически удвоиться - до 10,3 тыс. кв. м - за счет устройства нового перекрытия и сооружения полноценного второго этажа.

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