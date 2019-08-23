Петербургский спецназовец-инвалид совершил восхождение на вершину Эльбруса

23.08.19 13:33

Фото пресс-службы СК РФ

23 августа. Interfax-Russia.ru – Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин отметил мужество и выдержку ветерана петербургского спецназа «Тайфун» Николая Евтуха, совершившего восхождение на вершину Эльбруса, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе СКР.

Как сообщили в ведомстве, майор петербургского спецназа «Тайфун», кавалер ряда государственных наград Николай Евтух получил инвалидность после ранения в боях с бандформированиями Гелаева в селе Комсомольском Чеченской Республики 19 лет назад. 20 августа он в составе группы ветеранов специальных подразделений при содействии Следственного комитета РФ совершил восхождение на вершину Эльбруса.

«Именно такие офицеры, как Евтух, являются примером мужества и доблести. Его преданность однажды избранному делу и Родине – образец служения закону и справедливости для молодых офицеров и юношей из числа кадет и студентов», - приводят в пресс-службе слова Бастрыкина.

В СК сообщили, что участники восхождения прибыли из Санкт-Петербурга в Минеральные Воды и поднялись на высоту 3,8 тыс. метров горной вершины Эльбрус.

«В специально организованном альпинистском лагере они продолжили подготовку к покорению вершины. Взобраться на пик Николаю Евтуху помогли его товарищи при помощи специально подготовленных саней», - сказали в ведомстве.

В ночь на 20 августа группа выдвинулась в путь. «Уже к утру, преодолев затяжной подъем, участники восхождения покорили высоту и водрузили на вершине флаг Следственного комитета России», - отметили в пресс-службе.