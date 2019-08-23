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23.08.19 13:41
В заповедниках России потушили последний пожар
"По состоянию на 12:00 мск 23.08.2019 года, на ООПТ федерального значения действующих лесных пожаров не имеется", - говорится в сообщении пресс-службы Минприроды, размещенном на официальном сайте в пятницу.
Уточняется, что за минувшие сутки пожарные завершили окарауливание и дотушивание локализованного лесного пожара в нацпарке "Забайкальский" на площади 325 гектар. По данным Минприроды, это последний лесной пожар, действующий на территории заповедников и нацпарков в России.
Между тем, всего с начала 2019 года в России фиксировалось 210 пожаров на особо охраняемых природных территориях - в 36 заповедниках и 18 нацпарках. Общая площадь составила 65,2 тыс. гектар, из них 9,1 тыс. гектар приходилось на леса.
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