Плавучая атомная станция "Академик Ломоносов" отправилась из Мурманска в Певек

23.08.19 14:00

© РИА Новости. Павел Львов

23 августа. Interfax-Russia.ru - Плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" в пятницу был отправлен из Мурманска к месту своего постоянного базирования в Певеке Чукотского автономного округа, передал с церемонии корреспондент "Интерфакса".

Энергоблоку предстоит преодолеть путь более чем в 4700 км. В Певеке он станет полноценным энергетическим объектом в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) и после подключения к энергосетям будет эксплуатироваться в составе плавучей атомной теплоэлектростанции, снабжая электричеством город Певек и Чукотский автономной округ, в том числе замещая мощности Билибинской АЭС, которая будет окончательно остановлена в начале следующего десятилетия, говорится в сообщении "Росэнергоатома".

"Плавучий энергоблок укомплектован персоналом в требуемом количестве для обеспечения поддержания в безопасном состоянии реакторных установок на всем пути транспортировки и обеспечения правил судоходства в открытой акватории. Необходимые документы оформлены в установленном порядке и переданы капитану порта Мурманска. Получено разрешение капитана порта Мурманска на выход в открытую акваторию. Незадействованное оборудование плавучего энергоблока законсервировано и переведено в состояние готовности к транспортировке", - приводятся в сообщении слова директора дирекции по сооружению и эксплуатации ПАТЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом") Виталия Трутнева.

В "Росэнергоатоме" отмечают, что после введения в эксплуатацию ПАТЭС станет самой северной атомной станцией не только в России, но и в мире, забрав этот титул у Билибинской АЭС. После ее ввода количество атомных станций в России увеличится с 10 до 11. В перспективе она должна заменить выводимые из эксплуатации генерирующие мощности Чаун-Билибинского энергоузла - Чаунскую ТЭЦ в Певеке и Билибинскую АЭС в Билибино.

Размещение ПАТЭС в Певеке создаст условия для ускоренного социально-экономического развития Чаунского муниципального района и Чукотки в целом. Кроме того, она станет одним из ключевых элементов инфраструктуры в рамках программы развития Северного морского пути, обеспечения круглогодичной ледокольной проводки, которая позволит реализовать крупные инфраструктурные проекты, логистически связанные с портом Певек, где будет базироваться плавучий энергоблок, рассчитывают в "Росэнергоатоме".

Плавучий энергетический блок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" - это головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. ПЭБ предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока и представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. Станция оснащена двумя реакторными установками ледокольного типа КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около 100 тыс. человек.

В настоящее время "Росатом" работает над вторым поколением ПАТЭС - оптимизированным плавучим энергоблоком (OFPU), который будет меньше и мощнее своего предшественника. Его предполагается оснастить двумя реакторами типа РИТМ-200M общей мощностью 100 МВт.