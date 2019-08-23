Часть программы фестиваля "Таврида-Арт" покажут на бриге с алыми парусами

23.08.19 14:11

© РИА Новости. Алексей Куденко

23 августа. Interfax-Russia.ru - Бриг "Херсонес" с алыми парусами подойдет в пятницу к месту проведения первого в России фестиваля творческих сообществ "Таврида-Арт" в Судаке на юге Крыма, сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко журналистам в пятницу.

"В Севастополе есть бриг, который называется "Херсонес" - большой трехмачтовой парусный бриг. Вот для него сшили полный комплект алых парусов. И он сегодня сюда придет с алыми парусами, у нас часть программы на него направлена", - рассказал Кириенко.

По его словам, изначально организаторы хотели задействовать бриг "Россия" из Санкт-Петербурга, но идея оказалась технически нереализуемой.

Кириенко напомнил, что в Крыму есть несколько музеев, посвященных автору повести "Алые паруса" Александра Грина.

"Вчера у нас с местным музейным сообществом появилась идея, что (. . .) соберем какую-то команду, посадим их на этот бриг "Херсонес" под алыми парусами, и он в воскресенье пойдет к набережной Феодосии. Вместо Грея на лодке с него спустится творческая команда "Тавриды", которая устроит для отдыхающих и жителей Феодосии концерт на набережной", - сообщил он.

Фестиваль творческих сообществ проводится на территории арт-кластера "Таврида" в районе крымской бухты Капсель с 20 по 26 августа. Именно здесь с 2019 года проходит одноименный форум молодых деятелей культуры и искусств (ранее он располагался в северо-западной части полуострова), а в 2022 году в этом месте будет построен стационарный образовательный центр.

Организаторы называют "Тавриду-Арт" фестивалем фестивалей, который объединит на одной площадке более 4,5 тыс. молодых деятелей культуры и искусств из всех регионов и 45 тыс. зрителей.