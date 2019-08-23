Итальянцы разработали концепт образовательного центра "Таврида"

23.08.19 14:13

© РИА Новости. Валерий Мельников

23 августа. Interfax-Russia.ru - Строительство стационарного образовательного центра может начаться в 2020 году на площадке форума "Таврида" в Судаке на юге Крыма, концепцию проекта разработали итальянские специалисты, сообщил в пятницу журналистам первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Это (строительство образовательного центра - ИФ) предусмотрено в национальных проектах, финансирование заложено. На первом этапе выполнен концепт-проект... Это пока благотворительный проект: Сбербанк профинансировал команду итальянских архитекторов", - сказал Кириенко на первом в России фестивале творческих сообществ "Таврида-Арт".

Концепцию он назвал интересной. Реализация проекта рассчитана до 2022 года и будет поэтапной.

"Есть финансирование в этом году, переходим в реальное проектирование и создание проектно-сметной документации. И на следующий год надо будет заходить в программу строительства", - добавил Кириенко.

Фестиваль творческих сообществ проводится на территории арт-кластера "Таврида" в районе крымской бухты Капсель с 20 по 26 августа. Именно здесь с 2019 года проходит одноименный форум молодых деятелей культуры и искусств (ранее он располагался в северо-западной части полуострова), а в 2022 году в этом месте будет построен стационарный образовательный центр.

Организаторы называют "Тавриду-Арт" фестивалем фестивалей, который объединит на одной площадке более 4,5 тыс. молодых деятелей культуры и искусств из всех регионов и 45 тыс. зрителей.