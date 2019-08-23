23.08.19 14:23

© РИА Новости. Игорь Зарембо

23 августа. Interfax-Russia.ru - Барки "Крузенштерн" и "Седов" завершают навигацию-2019, сообщает пресс-служба Балтийской государственной академии (БГА, оператор парусников).

Первым в порт приписки Калининград 20 августа вернулся "Крузенштерн". Прибытие "Седова" ожидается в пятницу.

"Впервые оба парусника откроют борт одновременно, 24-го августа, в Калининградском морском рыбном порту", - говорится в сообщении.

Для курсантов из других городов будут организованы экскурсии. Ребят познакомят с университетским образовательным комплексом Росрыболовства и главными городскими достопримечательностями. Руководители практики объявят увольнения в Калининград. Условия самостоятельных прогулок неизменны: отсутствие нареканий наставников, вахт и нарядов.

"После завершения программы практики оба судна должны будут закончить ремонтные работы в преддверии большого морского проекта: экспедиция учебно-парусных судов Росрыболовства начнется в декабре 2019 года. "Седов" и "Паллада" отправятся в кругосветное плавание, "Крузенштерн" совершит трансатлантический переход. Свой поход российские моряки посвятили 200-летию открытия Антарктиды Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым, а также 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - отмечает пресс-служба.

В ходе навигации в 2019 году барки посетили пять иностранных портов, в том числе впервые - французские Бордо и Руан.

В третьем рейсе "Седов" пришел в арктический Мурманск, по пути столкнувшись со штормом. "Возвращаясь, "Седов" поймал те же ветра, которые теперь стали попутными. Как сообщил капитан судна Евгений Ромашкин, курсанты и экипаж прекрасно отработали ход под парусами, преодолев за одни сутки 222 морских мили. Для парусника, да и для самого капитана это, на сегодня, стало своеобразным рекордом", - говорится в релизе.

Как сообщалось, согласно предварительной программе кругосветки и трансатлантического перехода, барки "Седов", "Крузенштерн" и фрегат "Паллада" по пути следования совершат более 40 дружеских заходов в порты иностранных государств Северной и Южной Америки, Европы, Африки, Океании. Каждый заход будет сопровождаться культурно-просветительскими мероприятиями.

Маршрут кругосветного плавания "Паллады" составит более 220 суток, "Крузенштерна" - 273 суток. Самое продолжительное плавание предстоит "Седову" - к своему столетию он преодолеет более 40 тыс. морских миль за 371 день.

Барк "Крузенштерн" ("Падуя") был построен в 1926 году в немецком Бремерхафене как грузовой парусник серии "П" для перевозок на линиях Европа - Южная Америка. После окончания Второй мировой войны корабль был передан СССР. В конце 60-х годов он стал учебным судном.

Барк имеет водоизмещение - 5825 т, железный клепанный корпус длиной 114,5 м, ширину - 14,06 м, высота борта - 8,5 м, осадка - 6,8 м. Парусное вооружение состоит из 31 паруса общей площадью 3,9 тыс. кв. м. Высота мачт от ватерлинии составляет 56 м, экипаж 56 человек, на борт может брать 164 курсанта.

Барк "Седов" был построен на верфи Круппа в Киле (Германия) в 1921 году. В 1936 году барк получил новое имя - "Коммондор Йонсон", под которым плавал до 1945 года. После Второй мировой войны СССР получил судно по репарации. Корабль назвали "Седов" в честь полярного исследователя Г.Я.Седова.

"Седов" занесен в "Книгу рекордов Гиннеса" как самое крупное из сохранившихся до наших дней парусных судов. Длина - 117,5 метра, водоизмещение 7 320 тонн, экипаж - 320 человек, площадь парусов - 4192 кв. м.