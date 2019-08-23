Полтора десятка мостов, разрушенных паводком, восстановят в Алтайском крае

23.08.19 14:29

© РИА Новости. Сергей Беляков

23 августа. Interfax-Russia.ru - Около 500 млн рублей выделят из федерального бюджета Алтайскому краю для восстановления мостов, разрушенных во время паводка в прошлом году, сообщает в пятницу пресс-центр правительства региона.

"Более 475 млн рублей выделяется на восстановление мостов, пострадавших от паводка. Все работы на сооружениях, разрушенных стихией, планируют завершить до конца года. Ремонт необходимо выполнить в кратчайшие сроки, поскольку каждый из 15 мостов важен для социального и экономического развития муниципалитетов, по большинству из них проходят школьные маршруты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее жители нескольких сел обратились в региональное правительство с просьбой как можно скорее восстановить мосты, разрушенные паводком.

Так, в селе Алтайское, где живут 14 тыс. человек, мост соединяет две части населенного пункта. В Усть-Козлухе сооружение через реку Маралиха тоже должно соединить две части села: в одной живут люди, а в другой находятся все социально значимые объекты, фермерские хозяйства, также оттуда идет дорога в район и за его пределы.