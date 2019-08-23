"Гагарин" договорился о переводе всех рейсов из старого аэропорта Саратова

23.08.19 14:32

© РИА Новости. Роман Пятаков

23 августа. Interfax-Russia.ru - Все авиакомпании, работавшие в старом аэропорту Саратова, полностью перевели свои рейсы в новый аэропорт "Гагарин", сообщил директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Максим Жминда журналистам в пятницу.

Речь идет об "Аэрофлоте", Pegas Fly, "ЮТэйр", "РусЛайне", S7 Airlines. Кроме того, достигнута договоренность о полетах в Саратов с "Победой" и Nordwind. Все эти авиакомпании уже сформировали расписание полетов из "Гагарина" и приступили к продажам билетов, сказал Жминда.

Основным направлением полетов из Саратова, как и ранее, будет Москва.

Представитель аэропорта также сообщил о развитии прямого авиасообщения Саратова с другими городами России.

"Так, с 29 октября авиакомпания "Победа" приступит к выполнению трех еженедельных прямых рейсов в Санкт-Петербург. Уже выполняются рейсы в Симферополь, обсуждается расширение полетов в Сочи. Ведутся активные переговоры с авиакомпанией "Уральские авиалинии" (MOEX: URAL) по открытию новых региональных маршрутов", - отметил Жминда.

Кроме того, по его словам, с 7 ноября в расписании "Гагарина" появится прямой еженедельный рейс в Дубай, который будет выполнять авиакомпания Royal Flight.

"Туроператоры активно прорабатывают чартерную новогоднюю программу. А в летнюю программу 2020 года планируется выполнение не менее трех еженедельных рейсов в Анталью на Boeing-737-800 и открытие рейсов в Салоники (Греция)", - отметил Жминда.

Аэропорт "Гагарин" построен примерно в 30 км от Саратова. Терминальный комплекс площадью 23 тыс. кв. м и пропускной способностью 1 млн пассажиров в год возведен на деньги холдинга "Аэропорты регионов" (входит в "Ренову"), его инвестиции составили 7,7 млрд рублей. Создание аэродрома, в том числе взлетно-посадочной полосы длиной 3 км, финансировало государство (заказчик строительства - Росавиация), на это было выделено 7,2 млрд рублей. Еще 2,4 млрд рублей потратила Саратовская область на подъездную дорогу, электросети, газо- и водопровод. "Гагарин" принял первые регулярные рейсы 20 августа.