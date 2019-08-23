Кубань может получить целевое финансирование на достройку наиболее проблемных домов

23.08.19 14:46

© РИА Новости. Владимир Трефилов

23 августа. Interfax-Russia.ru - Правительство России рассмотрит предложения Краснодарского края по выделению финансирования на достройку наиболее проблемных жилых комплексов в Краснодаре за счет средств Фонда защиты прав дольщиков, сообщил в пятницу заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

"В этом году мы выделили 16 млрд рублей Фонду защиты прав дольщиков на достройку проблемных домов по всей стране. Мы готовы рассмотреть и поддержать предложения края и города, но при условии, что будут понятны процедуры и алгоритмы решения: есть конкретные заказчики, есть подрядчики - мы готовы поддержать", - заявил Мутко во время объезда замороженных строек Краснодара.

Вице-премьер побывал на строительных площадках компании ООО ИСК "РАС", с 2016 года остановившей строительство четырёх жилых комплексов на 1200 жителей. В отношении застройщика введена процедура конкурсного производства. Владелец предприятия проходит фигурантом нескольких уголовных дел о мошенничестве.

Сопровождавший Мутко губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что на завершение строительства многоквартирных домов требуется более 4 млрд рублей.

"У данных проектов нет никакой инвестиционной привлекательности и, как следствие, не просматривается перспектива их достройки с привлечением стороннего инвестора-застройщика. У края и города нет таких финансовых возможностей", - прокомментировал ситуацию Кондратьев.

Губернатор вместе с тем сообщил, что в регионе создана необходимая правовая база для работы с проблемным стройками и вводу в эксплуатацию долгостроев.

"В сентябре заработает специальный компенсационный фонд, создаётся строительная компания со 100-процентным участием государства, которая выступит генеральным подрядчиком при достройке таких домов", - подчеркнул Кондратьев.

Мутко в свою очередь отметил, что в Краснодарском крае на сегодня насчитывается порядка 230 многоквартирных домов, сроки ввода которых просрочены на 9 месяцев и более. Из них 118 долгостроев расположены в Краснодаре.

Как сообщалось, президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить предоставление дополнительного финансирования АО "ДОМ.РФ", банку "ДОМ.РФ" и Фонду защиты дольщиков.

В феврале премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минстрою и Минфину при уточнении бюджета на 2019-2021 годы предусмотреть приоритетное направление средств на докапитализацию "ДОМ.РФ". Средства должны быть потрачены на поручительства банкам, выдающим кредиты застройщикам, а также на финансирование банком строительства домов.

По данным Минстроя, на 1 января 2019 года в 68 субъектах РФ насчитывалось 898 проблемных объектов.