Снова тупик: возвращению Россия в G8 мешает украинский вопрос
  
Цена наводнения: ущерб от паводка в Приангарье уже превысил 35 млрд рублей
   
Из-за рынка и санкций: "ГАЗ" может сократить рабочую неделю и зарплаты
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
23.08.19 14:46

Кубань может получить целевое финансирование на достройку наиболее проблемных домов

© РИА Новости. Владимир Трефилов
23 августа. Interfax-Russia.ru - Правительство России рассмотрит предложения Краснодарского края по выделению финансирования на достройку наиболее проблемных жилых комплексов в Краснодаре за счет средств Фонда защиты прав дольщиков, сообщил в пятницу заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

"В этом году мы выделили 16 млрд рублей Фонду защиты прав дольщиков на достройку проблемных домов по всей стране. Мы готовы рассмотреть и поддержать предложения края и города, но при условии, что будут понятны процедуры и алгоритмы решения: есть конкретные заказчики, есть подрядчики - мы готовы поддержать", - заявил Мутко во время объезда замороженных строек Краснодара.

Вице-премьер побывал на строительных площадках компании ООО ИСК "РАС", с 2016 года остановившей строительство четырёх жилых комплексов на 1200 жителей. В отношении застройщика введена процедура конкурсного производства. Владелец предприятия проходит фигурантом нескольких уголовных дел о мошенничестве.

Сопровождавший Мутко губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что на завершение строительства многоквартирных домов требуется более 4 млрд рублей.

"У данных проектов нет никакой инвестиционной привлекательности и, как следствие, не просматривается перспектива их достройки с привлечением стороннего инвестора-застройщика. У края и города нет таких финансовых возможностей", - прокомментировал ситуацию Кондратьев.

Губернатор вместе с тем сообщил, что в регионе создана необходимая правовая база для работы с проблемным стройками и вводу в эксплуатацию долгостроев.

"В сентябре заработает специальный компенсационный фонд, создаётся строительная компания со 100-процентным участием государства, которая выступит генеральным подрядчиком при достройке таких домов", - подчеркнул Кондратьев.

Мутко в свою очередь отметил, что в Краснодарском крае на сегодня насчитывается порядка 230 многоквартирных домов, сроки ввода которых просрочены на 9 месяцев и более. Из них 118 долгостроев расположены в Краснодаре.

Как сообщалось, президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить предоставление дополнительного финансирования АО "ДОМ.РФ", банку "ДОМ.РФ" и Фонду защиты дольщиков.

В феврале премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минстрою и Минфину при уточнении бюджета на 2019-2021 годы предусмотреть приоритетное направление средств на докапитализацию "ДОМ.РФ". Средства должны быть потрачены на поручительства банкам, выдающим кредиты застройщикам, а также на финансирование банком строительства домов.

По данным Минстроя, на 1 января 2019 года в 68 субъектах РФ насчитывалось 898 проблемных объектов.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  23.08.19 15:00
Обвиняемый в РФ в шпионаже Уилан останется под арестом до конца октября
.
  23.08.19 14:19
Песков: Кремль не имеет отношения к вопросу содержания Уилана в СИЗО
.
  23.08.19 11:32
Набережную Марка Шагала откроют в Москве ко Дню города
.
  23.08.19 10:42
Уилан обвинил сотрудников СИЗО в причинении ему травмы
.
  23.08.19 10:33
Две башни Донского монастыря в Москве отреставрируют к 2020 году
.
  23.08.19 09:14
Московская "скорая помощь" обновит оснащение медицинских бригад
.
  22.08.19 16:37
Навигаторы будут предупреждать столичных водителей о въезде в зоны повышенной аварийности
.
  22.08.19 15:58
Адвокат сообщил о завершении следствия по делу братьев Магомедовых
.
  22.08.19 15:15
Мэрия Москвы отклонила все заявки на акции протеста 31 августа
.
  22.08.19 11:36
Остроумова: Гафт в реабилитационном центре, состояние стабильное


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket