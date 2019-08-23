|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
23.08.19 14:46
Кубань может получить целевое финансирование на достройку наиболее проблемных домов
"В этом году мы выделили 16 млрд рублей Фонду защиты прав дольщиков на достройку проблемных домов по всей стране. Мы готовы рассмотреть и поддержать предложения края и города, но при условии, что будут понятны процедуры и алгоритмы решения: есть конкретные заказчики, есть подрядчики - мы готовы поддержать", - заявил Мутко во время объезда замороженных строек Краснодара.
Вице-премьер побывал на строительных площадках компании ООО ИСК "РАС", с 2016 года остановившей строительство четырёх жилых комплексов на 1200 жителей. В отношении застройщика введена процедура конкурсного производства. Владелец предприятия проходит фигурантом нескольких уголовных дел о мошенничестве.
Сопровождавший Мутко губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что на завершение строительства многоквартирных домов требуется более 4 млрд рублей.
"У данных проектов нет никакой инвестиционной привлекательности и, как следствие, не просматривается перспектива их достройки с привлечением стороннего инвестора-застройщика. У края и города нет таких финансовых возможностей", - прокомментировал ситуацию Кондратьев.
Губернатор вместе с тем сообщил, что в регионе создана необходимая правовая база для работы с проблемным стройками и вводу в эксплуатацию долгостроев.
"В сентябре заработает специальный компенсационный фонд, создаётся строительная компания со 100-процентным участием государства, которая выступит генеральным подрядчиком при достройке таких домов", - подчеркнул Кондратьев.
Мутко в свою очередь отметил, что в Краснодарском крае на сегодня насчитывается порядка 230 многоквартирных домов, сроки ввода которых просрочены на 9 месяцев и более. Из них 118 долгостроев расположены в Краснодаре.
Как сообщалось, президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить предоставление дополнительного финансирования АО "ДОМ.РФ", банку "ДОМ.РФ" и Фонду защиты дольщиков.
В феврале премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минстрою и Минфину при уточнении бюджета на 2019-2021 годы предусмотреть приоритетное направление средств на докапитализацию "ДОМ.РФ". Средства должны быть потрачены на поручительства банкам, выдающим кредиты застройщикам, а также на финансирование банком строительства домов.
По данным Минстроя, на 1 января 2019 года в 68 субъектах РФ насчитывалось 898 проблемных объектов.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Минэкономразвития предлагает сэкономить на строительстве платной трассы из Москвы в Казань, ограничив ее до Владимира, и частично реконструировать трассу М-7 "Волга".
.
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket